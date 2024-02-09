إيلاف من لندن: كشفت الخطوط الجوية البريطانية (BA) عن خطط لاستئناف رحلاتها من وإلى إسرائيل، ابتداءً من نيسان (أبريل) المقبل.

وقالت شركة الطيران البريطانية، التي أوقفت خدماتها إلى تل أبيب في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وسط الأعمال العدائية المتزايدة بين إسرائيل وحماس، إنها تهدف إلى إطلاق أربع خدمات عودة أسبوعيًا اعتبارًا من 1 نيسان (أبريل).

واضاف الشركة في بيان: "لقد اتخذنا القرار التجاري بنقل تل أبيب إلى شبكتنا للمسافات القصيرة عندما نستأنف رحلاتنا في الأول من نيسان (أبريل)".

وقالت: "يؤدي هذا إلى مواءمة هذه الرحلات مع الرحلات الأخرى ذات الطول المماثل التي نسيرها، وسنبقي هذا القرار قيد المراجعة".

ومن المعروف أن قرار استخدام طائرات أصغر حجما يعكس احتمالية ضعف الطلب بسبب استمرار القتال في المنطقة.

وأضافت الخطوط الجوية البريطانية أن هدف استئناف العمليات سيظل قيد المراجعة بسبب الطبيعة المتطورة للصراع.

توقف في قبرص

وقالت إنه سيتم الاتصال بالعملاء الذين حجزوا بالفعل على رحلات جوية من وإلى تل أبيب وسيُعرض عليهم خيار إعادة الحجز على رحلة قصيرة جديدة أو طلب استرداد الأموال أو إعادة الحجز في خدمة بديلة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إن رحلات هيثرو - تل أبيب ستتضمن توقفًا لمدة 45 دقيقة في قبرص للسماح بتغيير الطاقم.

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية أن هذا يرجع إلى حقيقة أن طاقم الرحلة لم يتمكنوا حاليًا من البقاء في تل أبيب لأسباب تتعلق بالسلامة، وكان لا بد من تطبيق القواعد المتعلقة بساعات الطيران بصرامة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية من بين معظم شركات الطيران الدولية الكبرى، باستثناء العال، التي أوقفت خدماتها إلى تل أبيب مع تفاقم الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس العام الماضي.