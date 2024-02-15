BBC

نفوذ حماد تحدثت لـ"يستحق الانتباه" عن حياتها بعد أشهر من إطلاق سراحها وعن مخاوفها من تهمة وجهت لها داخل السجن. نفوذ التي كانت تعرف بأصغر سجينة فلسطينية، أمضت عامين من أصل 12 عاما بعد اتهامها بمحاولة طعن مستوطنة إسرائيلية في حي الشيخ جراح.

وأُطلق سراحها فى صفقة سابقة لتبادل السجناء والرهائن بين إسرائيل وحماس.

بودكاست يستحق الانتباه يقدم شرحا معمقا لقصة بارزة من أخبار اليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث واثرها على حياتك.

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البودكاست من إعداد ميس باقي وتقديم نغم قاسم، وفي إدارة التحرير كريمة كواح.

https://www.youtube.com/watch?v=-QGLmCVc1cQ&list=PL63lwGZ_8vskX9JbjffvApa6bzTzsURkJ