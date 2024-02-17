إيلاف من لندن: قالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزيرها اللورد كاميرون أثار عددًا من القضايا المهمة للمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في لقائه مع نظيره الصيني.

واجتمع وزير الخارجية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في 16 شباط (فبراير) 2024. واتفق وزيرا الخارجية على أنه يتعين على المملكة المتحدة والصين مواصلة المشاركة البناء في مجموعة من المجالات.

وقالت الخارجية البريطانية إن هذه المشاركة تشمل الروابط التجارية؛ البناء على الروابط والروابط الثقافية القائمة بين شعبينا؛ والعمل معًا لمعالجة تغير المناخ.

هجمات الحوثيين

وحث وزير الخارجية البريطاني، الصين على استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بشأن أفعالهم في البحر الأحمر.

وعلى خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات منذ أكثر من شهرين تستهدف سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل فيما يعتبرونه دعما للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في اليمن، دخلت القوات الأميركية والبريطانية في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، إذ تقوم منذ أسابيع بقصف مواقع تابعة لهم ردّا على ما تعتبره تهديدا لحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد كذلك على أن العدوان الروسي على أوكرانيا يهدد النظام الدولي القائم على القواعد، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتنا جميعًا.

كما اغتنم وزير الخارجية البريطاني الاجتماع، ليوضح بشكل لا لبس فيه موقف المملكة المتحدة بشأن عدد من مجالات الخلاف، بما في ذلك حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ.

وأثار كاميرون، قضية البرلمانيين البريطانيين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم، وكرر دعوته للإفراج عن المواطن البريطاني جيمي لاي.

