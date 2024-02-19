رانغون: أصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط كبار في الجيش لانسحابهم من بلدة استراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية في كانون الثاني/يناير، على ما افاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الإعلام "حُكم بالإعدام على ثلاثة ضباط برتبة لواء، من بينهم قائد بلدة لاوكاي".

ولم يكشف المصدران عن تاريخ صدور الحكم.

في نهاية كانون الثاني/يناير، أكد متحدث باسم المجلس العسكري توقيف ستة من المسؤولين في الجيش بعد سقوط لاوكاي الذي اعتبر نكسة كبيرة للجيش واثارت انتقادت أنصاره حتى.

وبعد قتال استمر لأسابيع عدة، انسحب مئات الجنود من المدينة لصالح تحالف من المتمردين، بعد هجوم مباغت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

تشتهر لاوكاي بكونها عاصمة القمار والدعارة ومراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تدر مليارات الدولارات، وفقًا للخبراء.

وينص القانون العسكري البورمي على عقوبة الإعدام في حالة الفرار من موقع عسكري.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري.