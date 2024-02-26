غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اكتشاف شبكة أنفاق رئيسية طولها 10 كيلومترات تربط شمال قطاع غزة بجنوبه.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي معلومات تفصيلية عن شبكة الأنفاق الطويلة التي تربط شمال القطاع بجنوبه. فقد تم العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالى 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء.

وقالت قوات الفرقة 162 أنها عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه. حيث حققت القوات السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه دمرت أجزاء واسعة من المنظومة.

وتربط منظومة الأنفاق المستشفى التركي المتاخم لمخيمات الوسطى بمقر جامعة الإسراء، جنوبي مدينة غزة وتمتد حتى منطقة الزيتون.

ويدور الحديث عن منظومة تستخدمها ألوية عسكرية حمساوية متعددة لتنقل العناصر بين ألوية مختلفة في القطاع، حيث يربط مسار الأنفاق بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة - منهما كتائب النصيرات، وصبرا والزيتون.

وفي مسار الأنفاق تم العثور على غرف مكوث تشمل المراحيض، وغرف تخزين الوسائل القتالية والعتاد القتالي، ومنظومة فتحات أنفاق متشعبة وكذلك جثث تبقت في النفق.