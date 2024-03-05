إيلاف من بيروت: تقول صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء عن تدمير أكبر نفق لحماس تم اكتشافه في شمال غزة منذ بداية الحرب.

يمتد هذا النفق بطول نحو أربعة كيلومترات وينتهي بالقرب من معبر إيريز، لكنه لا يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اكتشافه أول مرة في منتصف ديسمبر الماضي.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قام الجيش الإسرائيلي بفحص النفق، وتم تحديد موقع الطريق وتدميره في جهد مشترك بين الوحدة الهندسية التابعة لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، ووحدة ياهالوم، والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، ووحدة الهندسة والبناء التابعة لوزارة الدفاع.

وبحسب الصحيفة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات استكشاف لمسار النفق الذي وصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترًا. ويقع أقرب ممر للنفق على بعد حوالي 400 متر من معبر إيريز، والذي تم استخدامه لمرور العمال والمرضى للعلاج الطبي في إسرائيل في السنوات الأخيرة.

للنفق عدة فروع تشكل شبكة واسعة ومتفرعة من الأنفاق. على طول الطريق، توجد بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى أبواب علوية مصممة لمنع دخول الجيش الإسرائيلي. ويسمح النفق بحركة المركبات داخله، وقد عثر فيه على أسلحة لحماس.

تقول الصحيفة: "قدمت المناورة البرية، من خلال عمليات استخباراتية ميدانية، الكثير من المعلومات حول مشروع أنفاق حماس وساعدت في تعميق المعرفة به ورسم خرائطه. منذ بداية الحرب، عمل الجيش الإسرائيلي على تحديد وتدمير العشرات من الأنفاق الهجومية كجزء من التفكيك المنهجي للبنية التحتية لحماس. وضم مشروع بناء النفق فريقًا من عشرات الإرهابيين الذين جاؤوا خصيصًا لبنائه من خان يونس شمال قطاع غزة".

ووفقا للتقديرات، استثمرت حماس ملايين الدولارات في مخطط نفق تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن العمليات الهجومية ضد القوات الإسرائيلية تم تنفيذها من داخل النفق الذي تم هدمه الآن.

