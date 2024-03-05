واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بعد تعثر المحادثات التي استضافتها القاهرة حول التوصل لصفقة بشأن غزة، للصحافيين، الثلاثاء، إن من الممكن التغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه من وجهة نظر واشنطن، من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.

"التحرك بشكل عاجل"

كما قال المتحدث إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء ضرورة التحرك بشكل عاجل، من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن بلينكن وغانتس ناقشا أيضا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

مسار المفاوضات

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، الثلاثاء، إن مسار المباحثات مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة "لن نسمح بأن يكون مفتوحا بلا أفق" في وقت يجهد فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا"، مشددا على أن "ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات".

"بيد حماس"

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بات في أيدي حركة حماس الآن.

وأضاف أن وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

كما قال للصحافيين إنه يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

تعثر المحادثات

يأتي هذا بعد تعثر المحادثات التي استضافتها القاهرة بين حركة حماس ووسطاء، بهدف التوصل لاتفاق حول وقف النار في غزة وتبادل الأسرى.

وكشف قيادي بحركة حماس أن مفاوضين من الحركة سيبقون في القاهرة ليوم آخر.

وقال إن المفاوضين سيبقون لإجراء المزيد من المحادثات بناء على طلب الوسطاء، لتستمر محادثات وقف إطلاق النار بعد مرور يومين من دون انفراجة.

كما أضاف القيادي لرويترز أن "الوفد سيبقى في القاهرة، الثلاثاء، لمزيد من المحادثات ومن المتوقع أن يتم إنهاء هذه الجولة من المحادثات في نهاية اليوم".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أيضاً عن مصدر القول إن "هناك مصاعب تواجه المباحثات"، لكنها ما زالت مستمرة.

عودة النازحين

يذكر أنه من بين العقد التي عرقلت مؤخراً تلك القضية عودة النازحين إلى شمال غزة، فضلا عن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء ومطالبة حماس بإطلاق سراح "أسرى فلسطينيين"، ممن تعتبرهم السلطات الإسرائيليية سجناء أمنيين.

وكان آخر اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين عقد في أواخر نوفمبر الفائت، وأفضى حينها إلى الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين ممن احتجزتهم حماس يوم السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح نحو 240 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

في حين لا يزال 130 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.