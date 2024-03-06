إيلاف من القاهرة:أجرى وزير الخارجية المغربي،ناصر بوريطة،اليوم الاربعاء بالقاهرة ،مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب والامين العام لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة 161لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتباحث بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك،بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويأتي هذا اللقاء قبيل انعقاد مجلس الجامعة العربية حيث سلمت المملكة المغربية الرئاسة الدورية للمجلس لموريتانيا.

وتباحث الوزير بوريطة مع وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر.وجرى خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك،فضلا عن التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ولدى مباحثاته مع وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر

وأجرى بوريطة أيضا مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري،ناقشا خلالها سبل دعم وتعزيز العلاقات المغربية المصرية.

وشكل اللقاء فرصة للتشاور حول أهم البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.

وكان بوريطة قد أجرى قبل ذلك مباحثات مع أحمد أبو الغيط،الأمين العام لجامعة الدول العربية.

بوريطة مع أحمد أبو الغيط

وتناولت المباحثات حصيلة رئاسة المغرب لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في ظل ظروف وأوضاع إقليمية بالغة التعقيد والخطورة بسبب مواصلة إسرائيل حربها العدوانية على قطاع غزة.كما تناولت المباحثات سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الجماعي لتواكب التحولات المتسارعة على الساحة الدولية.

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