إيلاف من لندن: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، أنها ستتنحى عن منصبها كعضوة في البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة، منهية بذلك فترة وجودها في البرلمان التي استمرت 27 عامًا.

واعترفت السيدة ماي (67 عاماً)، التي كانت ثاني سيدة في التاريخ البريطاني تتسلم منصب رئيس الوزراء، في تصريح لصحيفة محلية في دائرتها الانتخابية في مايدنهيد، بأن الابتعاد عن السياسة كان "قرارًا صعبًا".

وقالت لمجلة Maidenhead Advertiser إنها اتخذت قرارًا "بالتركيز على القضايا القريبة من قلبها بما في ذلك عملها في اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر".

وقالت: "لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أخدم الجميع في دائرة مايدنهيد كعضو في البرلمان على مدار الـ 27 عامًا الماضية".

وأضافت: "إن كونك عضوًا في البرلمان يعني خدمة ناخبيك، ولقد بذلت دائمًا قصارى جهدي لضمان الاستجابة لاحتياجات السكان المحليين والمنطقة المحلية."

وكان تم انتخاب ماي لأول مرة نائبة عن دائرة مايدنهيد في عام 1997، وأصبحت في النهاية ثاني رئيسة وزراء على الإطلاق من تموز (يوليو) 2016 إلى تموز (يوليو) 2019.

واكتسبت شهرة بسبب موقفها الصارم بشأن قضايا الهجرة والقانون والنظام خلال فترة عملها كوزيرة للداخلية في عهد رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بين عامي 2010 و2016 قبل أن تخلفه في المنصب الأعلى.

سنوات مضطربة

لكن فترة ولايتها في داونينغ ستريت انتهت بعد ثلاث سنوات مضطربة حيث أطلق عليها لقب "مايبوت" بسبب أسلوبها الآلي في إجراء المقابلات، وهيمنت على فترة ولايتها الجدل حول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الانتخابات المبكرة لعام 2017، خسرت أغلبيتها البرلمانية، لكنها تشبثت بالمنصب في 10 داونينغ ستريت بفضل اتفاقها مع الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP).

واستقالت السيدة ماي رسميًا من منصبها كرئيسة للوزراء في 24 تموز (يوليو) 2019 بعد فوز بوريس جونسون في مسابقة قيادة حزب المحافظين وخلفها كرئيسة للوزراء في البلاد.

وكتبت ماي في صحيفة التايمز أنها "ستفتقد البرلمان". وأضافت: "لكنني لن أفوّت الطريقة التي استقطب بها الجدل السياسي على مر السنين".

موقف سوناك

ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك السيدة ماي بأنها "ناشطة لا هوادة فيها" و"نائبة شديدة الولاء لشعب دائرتها الانتخابية ميدنهيد".

وقال "إن تيريزا ماي تحدد ما يعنيه أن تكون موظفًا عامًا. ليس لدي أدنى شك في أن تيريزا ستواصل إحداث تأثير إيجابي على الحياة العامة".

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إنه لن يدخل في "تكهنات" حول ما إذا كانت ماي ستحصل على مقعد في مجلس اللوردات.

ووصف ديفيد كاميرون، سلف السيدة ماي، رئيسة الوزراء السابقة بأنها "أكثر الموظفين الحكوميين تفانيًا".

وقال اللورد كاميرون، على موقع التواصل الاجتماعي X: "أتمنى لتيريزا ماي التوفيق عندما تتنحى. وبالإضافة إلى عملها كوزيرة للداخلية ومن ثم كرئيسة للوزراء، فقد فعلت الكثير للمساعدة في تحديث الحزب المحافظ وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة. لقد كانت أكثر الموظفين العموميين تفانيًا. سوف يفتقدها مجلس العموم".