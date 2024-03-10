في عصر الحروب الحديثة، صارت المسيّرات الصغيرة أشد فتكًا في عديد الجيوش وعتادها بأقل كلفة ممكنة

إيلاف من دبي: في أوكرانيا، تستخدم روسيا مسيّرات إيرانية من طراز "شاهد"، فيما يستخدم الأوكرانيون مسيّرات تركية من طراز "بيرقدار"، وأخر مصنوعًا محليًا. الجيشان الروسي والأوكراني زادا اعتمادهما على المسيّرات تخفضيًا للإنفاق العسكري، بعدما شارفت المخازن في سيبيريا الروسية على الفراغ، وشحّ الإمداد الغربي لكييف.

في هذا الفيديو الذي ينشره حساب أوكراني، يرتسم مصير البشرية الذي تحددها آلة صغيرة. فأمام المسيّرة جندي روسي، لا يريد الآن إلا أن ينجو بحياته من هذه الزنانة اللعينة التي تعافه إلا قتيلًا، ومن وراء المسيّرة أوكراني يبدو أنه يلهو بعداد حياة الجندي الروسي المرعوب، فيقود المسيّرة من بعد آلاف الأميال خلفه وهو يهرب ويدور حول الدبابة المعطوبة محاولًا ألا يتعثر بجثث رفاق السلاح.

لم يكن بين الرجلين من ثأر، ولا من عداء. فلعقود طويلة، كانت أوكرانيا جزءًا من منظومة سوفياتية ثم روسية، ولا يفرق بينهما أمر. حتى أتت نزعة ناتو الغربية من هنا ونزوة بوتين الامبراطورية من هناك، وصار أوكرانيا كلها خشبة مسرح، تقدم مسريحة وحيدة: "الرقص مع الموت".

