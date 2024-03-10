إيلاف من لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها اعتقلت رجلا للاشتباه في ارتكابه أضرارًا جنائية بعد أن اصطدمت سيارته ببوابات خارج قصر باكنغهام.

ووقع الحادث في المقر الملكي بوسط لندن في حوالي الساعة 2.35 صباح يوم السبت. وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا مسلحين ألقوا القبض على الرجل في مكان الحادث ونقلوه إلى المستشفى.

وأضافت سكوتلانديارد إنه بعد التقييم، تم تقسيمه بموجب قانون الصحة العقلية "ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه بكفالة". وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن ما حدث.

وأضافت: "لا يتم التعامل مع الأمر على أنه مرتبط بالإرهاب".

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية حول قصر باكنغهام المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، حيث تقوم الشرطة المسلّحة بدوريات حول المبنى الواقع في وسط العاصمة.

