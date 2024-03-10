إيلاف من القاهرة: إيرلينغ هالاند نجم وهداف مان سيتي والمنتخب النرويجي والمرشح مع كيليان مبابي لاعتلاء عرش النجومية الكروية، والمنافسة على الكرة الذهبية السنوات المقبلة، يسجل هدفاً خارج الملعب، جذب به أنظار الملايين، بشراء سيارة قيمتها 3.2 مليون يورو.

هالاند هو هداف الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا، وكذلك سجل في دوري أبطال أوروبا 6 أهداف، وهو مرشح قوي لجائزة الكرة الذهبية القادمة.

يشعر بـ"أدرينالين هاميلتون"

هالاند يتطلع إلى الشعور بأدرينالين سائق الفومولا-1 لويس هاميلتون، مما دفعه لشراء واحدة من أكثر السيارات تميزاً في الوقت الحالي، وهي سيارة مرسيدس AMG-One والتي تم تصنيعها له بمواصفات خاصة، وتبلغ قيمتها 3.2 مليون يورو، وفقاً لمصادر نرويجية، نقلت عنها صحيفة "ماركا" الاسبانية هذا الخبر.

وذكرت الصحافة النرويجية أن مهاجم االسيتي حصل على سيارة محركها هو بالضبط المحرك الذي تستخدمه مرسيدس في سباقات فورمولا - 1، والتي حصدت من خلالها سبعة ألقاب عالمية بين عامي 2014 و2020، ولكن سيارة هالاند تم تكييفها منطقياً وواقعياً لتتوافق مع الطرق.

1000 حصان و352 كم في الساعة

نحن نتحدث عن سيارة قيمتها 3.2 مليون يورو ، شاملة الضرائب، وهو رقم مرتفع لكنه في متناول هالاند، أحد أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليج، والذي يتقاضى 1.05 مليون يورو أسبوعياً.

السيارة قوة 1000 حصان، وتصل سرعة AMG One إلى 352 كم/ساعة، كما أنها محدودة "ليمتيد إيدشن".

فيراري مونزا

على الرغم من أنه لا يتفاخر كثيراً، ولا يستعرض بسياراته، إلا أن هالاند حريص على شراء السيارات المميزة، وهو يتمتع بذوق رفيع في السيارات، لأن أحد كنوزه الأخرى سيارة فيراري SP2 مونزا، وهي واحدة من أكثر الطرازات حصرية من ماركة كافالينو والتي وقع زلاتان إبراهيموفيتش في حبها أيضا.

السيارة الإيطالية، لم تكن فاتورتها مرتفعة، حيث تبلغ قيمتها 1.8مليون يورو، وكانت أغلى سيارة يملكها النجم النرويجي، ولكن سيارته المرسيدس الجديدة تتفوق عليها بفارق كبير.