الدمام: تزينت ميادين وطرق المنطقة الشرقية بأعلام راية التوحيد وذلك للاحتفاء بيوم "العلم السعودي"، والذي يحكي ثلاثة قرون من التلاحم والوحدة الوطنية والبناء والتطور والتقدم والنماء للمملكة العربية السعودية.

كما شهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثرا " بالظهران ارتفاع راية التوحيد والتي زينت المركز ابتهاجاُ بهذه المناسبة الوطنية الخالدة والتي يشكّل فيها العلم الوطني للمملكة العربية السعودية تاريخ مجد ممتد منذ تأسيسها في عام 1727م، ويعكس رمز قوتها وسيادتها ورمز للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، وعلى امتداد نحو ثلاثة قرون كانت منارة تشع ضياءً وراية خفاقة، وشاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية.