إيلاف من الرباط:وجه عبد الاله بن كيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض(مرجعية إسلامية)،الأحد،بالرباط، انتقادات لدعاة الإفطار العلني في شهر رمضان،وتساءل:"من يمنعهم من الإفطار؟"، ليجيب: "لا أحد. لكنهم يريدون تحطيم قدسية الصيام في الأحياء الشعبية".

وأوضح ابن كيران، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإقليمي للحزب، إن "القضية فيها مستويات. فهناك من نيته حسنة وينادي بالحرية ولكنه غير فاهم، وهناك من نيته سيئة ويريد أن يحطم قدسية الصيام، لكي يتجرأ المواطن العادي على الإفطار علانية. والمقصود ألا يكون هناك صيام".

وأضاف ابن كيران أن"هناك جهات تخطط لكي يصبح الإنسان من دون مناعة"،مشيرا إلى أن "المناعة تأتي من الدين".

سياسة في "فراش الزوجية"

وحث ابن كيران المغاربة على الانخراط في السياسة والإقبال على العمل السياسي.وقال إن السياسة "ضرورية"،وحذر من أن "فراش الزوجية ستدخله السياسة"،في إشارة إلى القوانين التي يسعى البعض إلى تمريرها بخصوص مسألة "الاغتصاب الزوجي".واستدرك قائلا : "عندها لن يبقى هناك زواج،وستصبح الحياة فوضى".ثم أضاف:"نحن في حاجة إلى الانخراط في السياسة،والصبر عليها.وأن نقاوم".

ووجه ابن كيران انتقادات حادة لأطراف تحدث عنها بـ"الآخرون"،قبل أن يركز هجومه على حزبين يساريين وعلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي قال عنها إن موقفها ليس فيه احترام للإسلام والدستور والتأطير الملكي ورغبات المواطنين المعبر عنها في استطلاعات للرأي بخصوص مسألة المساواة في الإرث وغيرها.

وقال ابن كيران إن هناك رغبة من جهات بالضغط سياسيا في المراحل الأخيرة من عمل لجنة إصلاح مدونة الأسرة "حتى تأتي نتيجتها "متجرئة أكثر ما يمكن على الحدود الشرعية".

وأضاف ابن كيران:"يقولون عنا إننا نلوح بمسيرة مليونية.وماذا لو لوحنا بمسيرة مليونية ؟ المسيرة تكون قانونية، وبرخصة. ما المشكل إذا قمنا بمسيرة ؟ هذا حقنا الطبيعي. أنتم تضغطون علينا بالمنتظم الدولي وباجتماعات أحزابكم السياسية، وبالمنظمات التي توليتم رئاستها. ونحن لنا بعد الله، هذا الشعب (المغربي). كلٌّ يُخرج ما لديه.هذا كل شيء. إذا احتجنا أن نخرج في مسيرة مليونية أو أكثر، فأنا سأكون سعيدا بهذا".

تزويج الطفلات

قال ابن كيران"إنهم تحدثوا عن تزويج الطفلات،وقالوا إن عبد الإله بن كيران مجرم،يدعو إلى اغتصاب القاصرات".وأضاف:"معنى هذا أن أمتنا مجرمون ومغتصبون،وأن آباءنا وأجدادنا الذين تزوجوا أمهاتنا قبل بلوغ 18سنة، والقضاة الذين يحكمون الآن هم أيضا مجرمون يتعين حبسهم".

وانتقد ابن كيران من يدعون إلى منع الزواج قبل سن ال18، وقال إن"ما يقومون به خطير"،وفيه تعريض للأمة إلى "سخط الله".وأضاف: "أتحداهم أن يأتوا بدليل علمي يبين أن من يفوق 15 سنة طفل.ورأى أن حالات الزواج التي تتم تكون قبل بلوغ 18 سنة بأشهر قليلة، وضمن ظروف تسمح به وبمتابعة من القضاء، مشددا على أن في ذلك مصلحة للمجتمع.

الإجهاض

وانتقد ابن كيران من ينادي بحرية المرأة في جسدها،وقال:"يقولون إن المرأة حرة في جسدها.لا ..ليست حرة في جسدها، وليست حرة في جنينها".

وخاطب ابن كيران الحضور من أعضاء حزبه قائلا:"نحن نقوم بالسياسة لله، ولمصلحة المجتمع والوطن والدولة،ثم لمصلحة حزبنا..يقولون إننا نحرض على الفتنة.يا سبحان الله".

منع التعدد

وتطرق ابن كيران للدعوات التي تنادي بمنع التعدد، فقال: "هؤلاء يعالجون مشاكل غير موجودة.إنهم يعالجون مشكل المساواة وليس الزواج.جاؤوا بإنجيل المساواة من المنتظم الدولي وقالوا لنا بأن نطبقه.المملكة المغربية دولة إسلامية، فيها دستور ينص على ذلك، ويحكمها أمير للمؤمنين، يقول إنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ...".