يضع حل معسكر الدولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام معضلة قد يصعب حلها، ويقدر المسؤولون في إسرائيل أن الطريقة التي تدار بها الحكومة حتى اليوم لن تكون قادرة على الاستمرار

إيلاف من بيروت: تقدر مصادر في النظام السياسي الإسرائيلي أنه على الرغم من وجود عدد غير قليل من القضايا الحساسة على جدول الأعمال، محتمل ألا تستمر الطريقة التي تدار بها حكومة الحرب حتى الآن. فالخلافات المستحكمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس، مثل حل معسكر الدولة ومطالبة جدعون ساعر الثلاثاء بالانضمام إلى الحكومة المخفضة، تضع نتنياهو أمام معضلة قد يصعب حلها، بحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من ناحية، بينما يرفض غانتس التزام إعطاء الفضل السياسي لنتنياهو، فإن ساعر يعبر عن نفسه بطريقة أكثر اتزاناً ويتيح لرئيس الوزراء مجالاً للمناورة حتى في حال تقاعد غانتس. لكن إذا قرر نتنياهو ضم ساعر إلى السلطة، يقول كبار أعضاء الائتلاف إن نفس الطلب سيطرح على الفور من بتسئيليل سموتريتش، بعد أن أرسل إيتامار بن غفير هذا الطلب.

تضيف الصحيفة الإسرائيلية: "على افتراض أنه لن يكون ممكنًا إضافة كليهما إلى الحكومة المصغرة ، هناك من يقول إن نتنياهو يفضل العودة إلى الصيغة الموسعة لمجلس الوزراء السياسي الأمني، ومواصلة المحادثات الحساسة مع وزير الدفاع يوآف غالانت وحده".

هناك من يتساءل عما إذا كان رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان سيدخل الحكومة بعد ساعر، لكن الأخير أخرج الموضوع من جدول الأعمال وقال إنه ينوي ذلك.

ماذا يقول غانتس؟

وأعرب غانتس علناً عن معارضته إضافة ساعر إلى الحكومة المصغرة. وتقدر مصادر سياسية أن تهد الفترة المقبلة أحداثاً سياسية كبرى تحيط برغبة ساعر في تقديم نفسه كحزب يمين دولة جديد ومنفصل. كل هذا يحيط بالأزمة بين غانتس ونتنياهو، والتي وصلت بحسب التقديرات إلى مستوى جديد بعد رحلة رئيس "معسكر الدولة" إلى واشنطن من دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

وقال غانتس: "مستحيل تجاهل حقيقة أن هناك تحديات أمام الحكومة، من ميزانية الدولة، والاحتياجات والأولويات العملياتية الحقيقية التي تتعرض للخطر نتيجة للسلوك السياسي الذي يهدف إلى منع توسيع صفوف الجيش الإسرائيلي".

أضاف: "بدلاً من استغلال وحدة الشعب والحاجة الوطنية، فإنهم يلحقون الضرر بالجيش الإسرائيلي أثناء القتال ويفاقمون التصدعات في الشعب. هذه أخطاء استراتيجية علينا تصحيحها".

وعن انضمام ساعر إلى حكومة الحرب، قال غانتس: "هناك عبارة تقول: إن لم تكن مكسورة فلماذا نصلحها؟ الحكومة تعمل جيدًا، وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن يستمر".

وفي ما يتعلق بسلوك الحكومة المحدودة وإدارة القتال في قطاع غزة، ادعى غانتس أن "حكومة الحرب بأكملها متحدة في ضرورة مواصلة العملية البرية، بما في ذلك في رفح، من أجل تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس. كي ننتصر، يجب أن نكون حكماء، وليس فقط عادلين".

ورد ساعر على كلام غانتس فقال: "اخترت أن أقول وداعا لغانتس باحترام. لسوء الحظ، معارضته لإدراجي في حكومة الحرب ليست ذات صلة وليست لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة، كما كان معارضته في بداية الحرب لضم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إلى حكومة الحرب".