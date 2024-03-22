إيلاف من لندن: ثارت ثائرة إنكلترا والمملكة المتحدة كافة، السياسية والرياضية على تغيير شركة نايكي للعلامة التجارية الأميركية لصليب القديس جورج وهو ما يمثل علم إنكلترا.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من "العبث" بالأعلام الوطنية بعد أن غيرت شركة نايكي لون صليب سانت جورج على قميص (Nike England) وهو قميص كرة القدم الإنكليزي الجديد.

وفي خضم هذا الجدل، قال رئيس الوزراء إن أعلام البلاد هي "مصدر فخر وهوية ومن نحن وهم مثاليون مثلنا"، بينما سجل لاعبو إنجلترا السابقون أيضًا معارضتهم القوية لإعادة التصميم.

ردات فعل عنيفة

وجاءت تعليقات سوناك، مع تزايد ردود الفعل العنيفة على التعديل الذي أجرته شركة الملابس الرياضية الأميركية العملاقة على العلم الشهير، حيث طالب المشجعون بإعادة العلم الأصلي وطرح عريضة عبر الإنترنت تجمع آلاف التوقيعات.

وقد دعا زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، شركة نايكي بالفعل إلى "إعادة النظر" في قرارها، لأن الرمز كان "موحدًا".

ووصفت إميلي ثورنبيري، المدعية العامة لحزب العمال المعارض، الأمر بأنه "غريب"، مشيرة إلى أن الناس لن يتوقعوا استبدال التنين الويلزي الشهير "بقطط" أو تغيير الألوان الثلاثة الفرنسية.

واندلع الخلاف بعد أن كشفت شركة نايكي Nike عن قيامها بتعديل الصليب الأحمر التقليدي وإدخال خطوط أرجوانية وزرقاء.

ووصفته الشركة بأنه "تحديث مرح" للقميص قبل بطولة أمم أوروبا 2024، مستوحى من مجموعة التدريب التي يرتديها الفائزون بكأس العالم 1966 في إنكلترا.

وقال السيد سوناك: "من الواضح أنني أفضل الأصل، ووجهة نظري العامة هي أنه عندما يتعلق الأمر بأعلامنا الوطنية، فلا ينبغي لنا أن نعبث بها لأنها مصدر فخر وهوية، وهي مثالية كما نحن".

أمر غريب

وقالت السيدة ثورنبيري: "الأمر برمته غريب للغاية. علم إنكلترا هو رمز للوحدة، الناس، خاصة في السنوات القليلة الماضية عندما كنا نواجه مثل هذه الأوقات الصعبة، كان علم إنكلترا في ذلك الوقت رمزًا للوحدة".

وأضافت: "لذلك لا تتوقع أن تنطلق شركة نايكي وإلقاء نظرة على علم ويلز وتقرر تغيير التنين إلى قطة. أعني أنك لن تتوقع أن يتغير علم إنجلترا بهذا الشكل. لا تتوقع وجود قطع من اللون الأرجواني في الألوان الثلاثة الفرنسية. أعني، لماذا يفعلون ذلك؟ لا أفهم.".

يذكر أنه في عام 2014، أُجبرت السيدة ثورنبيري على الاستقالة من حكومة الظل من قبل زعيم حزب العمال المعارض آنذاك إد ميليباند بعد اتهامها بالسخرية من "وايت فان مان" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارة إلى مدينة روتشستر، والتي تصور مبنى سكنيًا به كاتدرائية سانت جورج والأعلام ترفرف من النافذة.

شيلتون وسيمان

وردًا على إعادة تصميم Nike، كتب بيتر شيلتون، اللاعب الأكثر تمثيلاً في إنكلترا، على X: "آسف ولكن هذا خطأ على كل المستويات وأنا ضده تمامًا."

وقال حارس مرمى إنكلترا السابق ديفيد سيمان: "الأمر لا يحتاج إلى إصلاح. ماذا بعد، هل سيغيرون الأسود الثلاثة إلى ثلاثة قطط؟ اتركه وشأنه. إنه علم القديس جورج. اتركه وشأنه".

كما واجه سعر القميص انتقادات منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتبلغ تكلفة النسخة "الأصيلة" 124.99 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و119.99 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال بينما تبلغ تكلفة نسخة "الملعب" 84.99 جنيهًا إسترلينيًا و64.99 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال.

وقال متحدث باسم Nike سابقًا: "الطقم الأساسي لإنكلترا 2024 يعطل التاريخ بلمسة عصرية على الطراز الكلاسيكي. إن زخرفة الأساور مستوحاة من معدات التدريب التي يرتديها أبطال إنجلترا عام 1966، مع تدرج من اللون الأزرق والأحمر يعلوه اللون الأرجواني وتحتوي الألوان نفسها أيضًا على تفسير لعلم القديس جورج على الجزء الخلفي من الياقة."

