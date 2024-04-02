هلسنكي: فتح قاصر يبلغ من العمر 12 عاما النار الثلاثاء في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.

تضم المدرسة في فانتا حوالى 800 تلميذ و90 موظفا. ويرتادها أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة و15 عاما (من الصف الأول حتى التاسع).

وأفادت الشرطة بعد وقت قصير على الساعة العاشرة صباحا (07,00 ت غ) "هناك جرحى في حادث إطلاق النار".

استدعيت الشرطة إلى الموقع عند الساعة 09,08 صباحا وأوضحت لاحقا بأن المشتبه به والجرحى جميعهم في الثانية عشرة من العمر.

وذكر الإعلام المحلي أنه تم تفعيل مجموعة أزمة مدينة فانتا بعد إطلاق النار.

وأظهرت صور من الموقع الشرطة بأعداد كبيرة في المدرسة.

"بشكل صادم"

وفي معلومات محدّثة صدرت حوالى الساعة 11,30، قالت الشرطة إن المشتبه به كان يحمل مسدّسا حينها وتم توقيفه في منطقة هلسنكي "بشكل هادئ".

وقال أهالي تلاميذ من المدرسة للإعلام المحلي إن إطلاق النار وقع داخل صف دراسي.

وحضّت الشرطة السكان على الابتعاد عن المنطقة والتزام منازلهم.

وقالت في بيان "لا تفتحوا الباب للغرباء".

وأفادت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري ريانتانين في منشور على "إكس" بأن اليوم بدأ "بشكل صادم".

وأضافت "يمكنني تخيّل الألم والقلق الذي تعيشه العديد من العائلات في الوقت الحالي".