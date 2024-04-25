إيلاف من الرباط: أعرب المغرب الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس،التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى من طرف بعض المتطرفين واتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته.

جاء ذلك في بيان صدر الخميس عن وزارة الخارجية المغربية أكدت فيه رفضها لأية إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أو فرض أية قيود على دخول المصلين إليه،مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي،وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.

وجددت المملكة المغربية التأكيد على أن إحلال السلام العادل والشامل وترسيخ الاستقرار المستدام بالمنطقة، يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية،وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين.