إيلاف من بيروت: أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء، بأن دولة الإمارات تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع روسيا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المصادر أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي زاروا دولة الإمارات الأسبوع الماضي من أجل منع دخول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.

وقالت المصادر إن المسؤولين طلبوا من الإمارات تقديم معلومات مفصلة حول تصدير وإعادة تصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وفقاً لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وردا على طلب من "رويترز" للتعليق على هذه الأنباء، لم يحدد متحدث باسم الإمارات ما إذا كانت المحادثات قد جرت. ومع ذلك، قال إنه تم فرض حظر على بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج.

أكبر شريك عربي لروسيا

وفي ديسمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق، ويعود ذلك إلى الدور الفاعل الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا على أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا في العالم العربي، فيما تشارك في استثمارات ومشروعات كبرى في قطاعات النفط والغاز.

الإمارات مع "بريكس"

وكانت دولة الإمارات قد تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ودخل قرار الانضمام حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، حيث إن تلك القضية هي أيضا من بين القضايا التي ستطرح على جدول أعمال المباحثات بين الرئيسين.

وأشاد الرئيس بوتين بالقمة المناخية التي تجري فعالياتها الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها القمة التي ستشهد أولى نتائج قمة باريس، وأكد على أن إدارة القمة تجري على أعلى مستوى، وتمنى التوفيق للإمارات في ذلك.