دبي: تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتَي تعزية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعرب السيسي في البرقية، عن "خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات ويديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء".

كذلك، عبّر ملك الأردن في البرقية عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وآل نهيان الكرام، وشعب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء".