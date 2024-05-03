برلين: كشف استطلاع للرأي بين الشباب العرب في ألمانيا أجرته صحيفة "بيلد تسايتونغ" وأعادت نشره صحيفة "إيطاليا اليوم"، أن القرآن يعتبر أكثر أهمية من القانون الألماني السائر.

ووفق ما نشرته وكالة "آكي" الإيطالية فإن الفتية الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه معهد البحوث الجنائية في ولاية ساكسونيا السفلى، يبلغ متوسط أعمارهم 15 عاما، وبالتالي من المدارس الثانوية أو المهنية يجيدون اللغة وليسوا لاجئين وصلوا إلى البلاد مؤخرا.

وأظهرت المعطيات أن ما يقرب من نصف الشباب (45.8%) مقتنعون بأن الدولة الإسلامية هي أفضل أشكال الحكم، و35.3% يتقبل أعمال العنف ضد أولئك الذين يسيئون إلى الله أو النبي محمد، وأن رد الفعل العنيف ضد العالم الغربي الذي يهدد المسلمين مبرر بالنسبة لـ31.3%”.

ووفقا للاستطلاع فقد أبدى 67.8% من المشاركين أي الثلثين تقريبا، الإيمان بأن القواعد التي يفرضها القرآن الكريم أهم من القوانين الألمانية، ورأى 51.5% أن الإسلام وحده هو القادر على حل مشاكل عصرنا.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال الديمقراطي المسيحي كريستوف دي فريس والخبير بالشؤون الداخلية، "إن الأبحاث تظهر أن الإسلام ترك آثارا عميقة في مجتمعنا"، مضيفا أن المراهقين يحملون هذه المعتقدات لأنه تم تلقينهم ولقد ثبت خطأ وهم التعددية الثقافية ويجب علينا أن نقبل بالواقع".