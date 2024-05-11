سان بطرسبرغ: لقي سبعة أشخاص حتفهم عندما سقطت حافلة تقل نحو عشرين راكبا في نهر بمدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وفق السلطات.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حافلة في نهر مويكا ارتفع إلى سبعة"، مشيرة إلى "فتح تحقيق جنائي لمعرفة ملابسات الحادث".

وذكرت الشرطة المحلية أن "الحافلة اصطدمت بسياج جسر فوق نهر مويكا بوسط سان بطرسبرغ بينما كان على متنها نحو 20 شخصاً".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أبلغت في وقت سابق عن وفاة ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص آخرين باتوا "في حالة وفاة اكلينيكي"، ومتحدثة أيضا عن إصابة اثنين بجروح خطرة.