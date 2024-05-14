الخرطوم: أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان أمر طوارئ رقم ٣، أعلن بموجبه حظر التجوال وإغلاق كافة المحال التجارية أو أي أنشطة أخرى اعتبارا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً ويحظر التجوال أيضا للأشخاص والمركبات بالولاية، بسبب الظروف الأمنية في الولاية.

كما طالب السلطات الأمنية والعسكرية بفرض الأمن في الولاية.

وفي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة الاثنين عن "قلقه الشديد" إزاء المعارك الدائرة منذ أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال فرحان حقّ المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، ما تسبّب بسقوط عشرات الضحايا وعمليات نزوح كبيرة وتدمير لبنى تحتية مدنية".

وأضاف أنّ غوتيريش يشعر بالقلق خصوصاً إزاء مصير سكان عاصمة ولاية شمال دارفور الذين يواجهون "خطر المجاعة وتداعيات أكثر من عام من الحرب".

وتؤوي الفاشر بالإضافة إلى سكانها أكثر من 800 ألف نازح.

وجدّد الأمين العام، وفقاً للبيان، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق".

وناشد غوتيريش طرفي النزاع السماح للمدنيين باللجوء إلى مناطق أكثر أماناً.

واندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان (أبريل) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزاً رئيسياً للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

وتضمّ المدينة عدداً كبيراً من اللاجئين وقد بقيت حتى الآن، نسبياً، في منأى من المعارك. لكنّ القرى المحيطة بها تشهد معارك منذ منتصف نيسان (أبريل).

والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات إقليم دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

"تطهير عرقي"

والخميس، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب "تطهير عرقي" وعمليات قتل "ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث" ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وبدأت الاشتباكات في الفاشر الجمعة الفائت وتواصلت الاثنين وتخللها قصف مدفعي متبادل وغارات جوية استهدفت شرق المدينة وشمالها، بحسب ما أفاد سكان وكالة فرانس برس عبر الهاتف.

وقالت الأمم المتحدة الأحد إنّ المعارك التي دارت يوم الجمعة لوحده في الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل 27 شخصاً على الأقل وإصابة 130 آخرين بجروح.