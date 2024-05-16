الكويت: أعلنت النيابة العامة الكويتية، الخميس، القبض على مواطن كويتي متهم بالانضمام لما وصفتها بأنها جماعة محظورة خططت لأعمال "إرهابية" في السعودية.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أمرت باعتقال المواطن لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، ونشر معلومات عنها على الشبكة المعلوماتية، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد؛ بأن نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، وذلك وفقاً لما نقله تقرير "الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن المتهم اجتمع مع أتباع (الجماعة) خططوا لأعمال إرهابية في السعودية تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية.

وذكرت النيابة العامة أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه يجري استكمال إجراءات التحقيق.