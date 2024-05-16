إيلاف من لندن: سخرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، من خلفائها في 10 دانينغ ستريت، لكنها أشادت بريشي سوناك، وحذرت من الشعبوية في السياسة.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة التي تولت المنصب ما بين 2016 و2019، التي أطيح بها بسبب خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن هناك "توقعات من المشاهير" من بعض السياسيين عندما يتولون المنصب الأعلى، لكنها تقول بدلاً من ذلك إنه يتعين عليهم التركيز على "خدمة دوائرنا الانتخابية".

وفي خطاب ألقته أمام الصحفيين في إحدى الفعاليات التي أقيمت في البرلمان، تحدثت ماي (67 عاما) خلال توقيع كتابها الأخير، وقالت مازحة إنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم تصنيف الكتب السياسية المتنافسة في المكتبات".

وقالت في سخرية عن خليفتها تراس: "10 سنوات من ليز تراس لإنقاذ الغرب؟" كما سخرت من نفسها قائلة: "حسنًا، نظرًا لسمعة ليز وسجلها، ربما ينبغي أن يستغرق الأمر 10 أيام لإنقاذ بريطانيا. "من المحتمل أن يكون هذا الشخص تحت الخيال العلمي والخيال."

الشعبوية

لكن في نقطة أكثر جدية، قالت السيدة ماي - التي ستتنحى عن منصبها كعضو في البرلمان في الانتخابات المقبلة - إن كل هؤلاء السياسيين الذين تبعوها بحاجة إلى أن يكونوا على دراية "بالتهديد المحتمل من داخل الديمقراطيات الغربية" أي الشعبوية.

وقالت: "لقد شهدنا صعود السياسيين الشعبويين في جميع أنحاء العالم، والشعبوية تسعى إلى الفرقة". واضافت: "إنها تسعى إلى تقسيم مجتمعاتنا وتسعى إلى تقديم إجابات سهلة - وفي الواقع فإن الإجابات في السياسة والحكومة ليست سهلة".

واضافت رئيسة الوزراء السابقة: "وسيشعر الناس بمزيد من الإحباط إذا استوعبوا هذه الإجابة السهلة التي يقدمها ذلك السياسي الشعبوي".

وردا على سؤال عما إذا كان أي من خلفائها قد "وقع في هذا الفخ" ليصبح شعبويا بالفعل، قالت ماي مازحة: "الآن دعونا نرى، كم عدد الخلفاء الذين حصلت عليهم؟".

لكنها أضافت: "هناك عنصر من السياسة اليوم... يدخل في قضية الشعبوية، وهو نوع من توقع الشهرة. وأعتقد أنه من المؤكد أنه يمكنك القول إن بعض خلفائي وقعوا في هذه الفئة من المشاهير أكثر مما كنت عليه عندما كنت في 10 داونينغ ستريت".

واضافت تيريزا ماي كما ورد في تقرير لـ(سكاي نيوز): "لكنني أعتقد أن هناك حاجة حقيقية بالنسبة لنا كسياسيين لغرس هذا الشعور بالخدمة وإظهاره من خلال خدمتنا لدوائرنا الانتخابية، بشكل أساسي."

سوناك ينجو

ومع ذلك، نجا رئيس الوزراء الحالي من انتقادات سلفه، حيث قالت السيدة ماي إن ريشي سوناك جلب "الاستقرار" إلى هذا الدور، ويمكنه حتى الفوز في الانتخابات المقبلة.

وقالت: "دعونا نواجه الأمر". "لقد رأى [الناخبون] قدرًا كبيرًا من التغيير في ظلنا والأشياء التي تحدث، وأرادوا بعض الاستقرار، وأعتقد أن ريشي جلب هذا الاستقرار".

واضافت: "إنه يحقق نجاحًا فيما يتعلق بالاقتصاد، كما رأينا من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ونأمل أن تكون أسعار الفائدة في الصيف، وتحقيق هذا الاستقرار أمر بالغ الأهمية - أن يكون على استعداد للقول "في الواقع أنا هنا لإنجاز المهمة".

