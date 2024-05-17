إيلاف من الرباط:في بادرة اعتبرت صفعة للجزائر ،صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،الجمعة،في عاصمة تايلاند بانكوك،على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للتشريعات الكروية،المعروف اختصارا بـ”إيفاب”،بخصوص انتقالات اللاعبين،وذلك على هامش التئام جمعيته العمومية ال74.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية ال74 للفيفا

ووجه الاتحاد الدولي صفعة قوية للكيانات الوهمية، إذ أقر بعدم المصادقة على انتقال أي لاعب من بلد لا يتمتع بعضوية في الأمم المتحدة

وجرى التصويت على عدم المصادقةبغالبية 202 عضو،بينما صوت لصالحه 4 أعضاء فقط.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم(كاف)قد صادقت بالإجماع،قبل فترة،على عدم الاعتراف بأي اتحاد كروي أو دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة.

يذكر أن الجزائر كانت تمني النفس للترويج لفريق كرة القدم جبهة البوليساريو الانفصالية،وهو ماجرى وضع حد له في بانكوك.