إيلاف من لندن: قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر إنه "لا يوجد سبب لعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".

وكان السير كير ستارمر يتكلم خلال جولة في مصنع إيرباص في مقاطعة هيرتفوردشاير بعد ظهر يوم اللاثاء، وأجاب على أسئلة الجمهور والمراسلين، في إطار حملته الانتخابية.

وفي حديثه إلى الجمهور، سُئل السير كير عما إذا كانت حكومة حزب العمال ستراجع حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فقال: "لم نعد نحصل عليها، ولن نعود".

وتابع: "لا يوجد سبب للقول إننا نعود إلى الاتحاد الأوروبي."

واشار الزعيم العمالي إلى نتائج استفتاء عام 2016 الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من قيامه بحملة لاحقة من أجل إجراء استفتاء ثان.

لكن السير كير يقول إنه يعتقد أنه "يمكننا التوصل إلى اتفاق أفضل" مع الكتلة. ودعا إلى "علاقة أوثق" خاصة في مجالي التجارة والدفاع.