إيلاف من لندن :جدد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة التأكيد على سعي بلاده إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة.

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم لدى لقائه اليوم الجمعة برئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.

ملك البحرين في حديث مع رئيس مجلس الدولة الصيني

وقال ملك البحرين :" باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ".

وأضاف : نرحب بدعمكم لهذا المسعى لإرساء السلام وعودة الاستقرار في المنطقة".

تطوير مسيرة التعاون والصداقة المشتركة

واعرب الملك حمد بن عيسى ال خليفة عن حرص بلاده على "تطوير مسيرة تعاوننا وصداقتنا المشتركة، بتاريخها الطويل منذ سبعينيات القرن الماضي، ونفخر، اليوم، بما تتميز به من تقارب وتفاهم ملحوظ، نقدره لكم كثيراً".

وهنأ العاهل البحريني المسؤول الصيني الكبير على النتائج الطيبة لمنتدى التعاون العربي- الصيني، مشيرا إلى ما تفضل به الرئيس الصيني شي جين بينغ حول مبادرة الحزام والطريق، مشددا على ان بلاده يهمها " الاستفادة من فرصها الواعدة لإثراء مسارات التعاون مع بلدكم الصديق".

استكشاف المزيد من مجالات التطوير المستقبلية

وقال الملك حمد بن عيسى ال خليفة انه يتطلع اليوم مع خلال لقائه اليوم مع الرئيس الصيني" لاستكشاف المزيد من مجالات التطوير المستقبلية لهذه المسيرة المشتركة، إلى جانب مناقشة نتائج القمة العربية الأخيرة التي استضافتها مملكة البحرين، ونأمل أن تحظى مخرجاتها بمساندتكم تعزيزاً لاستقرار وازدهار دول المنطقة".

و أبدى ملك البحرين امتنانه بإسهامات الصين في العديد من المشاريع التنموية في بلاده ، و يدعمها المقدر لعضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، متطلعا كذلك، إلى نتائج المفاوضات الجارية حول منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج والصين .

سرعة التعامل مع تداعيات الشأن الفلسطيني

ورحب العاهل البحريني بالعمل معاً وجميع الأطراف المعنية، على سرعة التعامل مع تداعيات الشأن الفلسطيني، وحث على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن لموقف حازم لوقف الحرب على غزة تمهيداً لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي .

الوفد البحريني في المباحثات مع نظيره الصيني

وثمن ملك البحرين مواقف الصين ازاء بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولما تبديه من اهتمام واضح ومساندة كبيرة للقضايا العربية العادلة.

وخلص ملك البحرين إلى التأكيد من جديد على دعم بلاده الثابت لمبدأ الصين الواحدة وسيادتها ووحدة أراضيها،