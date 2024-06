نيويورك: سيطر متظاهرون مؤيدون لفلسطين على أجزاء من متحف بروكلين في نيويورك، الجمعة، وسط حالة من الفوضى ومناوشات مع رجال الشرطة في المكان.

وألقي القبض على بعض الأشخاص، لكن متحدثا باسم إدارة شرطة نيويورك قال إنه لن يتم إجراء إحصاء رسمي لعدد المعتقلين حتى انتهاء الاحتجاج.

Hundreds of protesters have taken over the lobby of the Brooklyn Museum demanding the cultural institution take a stand against genocide and divest from profiteering off war. 🇵🇸 pic.twitter.com/ceMFKUrooE