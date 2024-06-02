إيلاف من تورينو (إيطاليا): في مطعم يمزج البساطة بالسحر في قلب الجبل بمنطقة قريبة من مدينة تورينو، تقع "وزارة السياحة" المصغرة لقرية إيطالية متناهية الصغر اسمها إنغريا، وهي قرية يسكنها 40 نسمة، نعم هم فقط 46 شخصاً.

46 شخصاً يواجهون "مصاعب الحياة" في الشتاء بسبب قسوة الأجواء وتساقط الثلوج مما يدفع شباب القرية لهجرتها، ولكن أهل القرية يستمتعون بـ"روعة الحياة" صيفاً، حيث الزهور والمناظر الخلابة في كل مكان، والأجواء الأكثر من رائعة، مما يجعل السياح يتدفقون من كل مكان، إلى حد أن القرية لا تملك البنية التحتية التي تكفي هذا التدفق السياحي.

جميع السكان يتنافسون في الانتخابات!

إلى هنا وقصة قرية إنغريا الإيطالية تبدو معتادة في أوروبا، وفي غيرها من قارات العالم، ولكن المثير للدهشة أن إنغريا تشهد أعظم تجربة ديموقراطية في العالم، وهو تعبير يحمل قدراً كبيراً من المبالغة، وعلى الرغم من ذلك فقد كان وصفاً مستخدماً في الصحافة الأوروبية التي رصدت تجربة إنغريا في ممارسة الديموقراطية.

إنغريا القريبة من تورينو شمالي إيطاليا والتي يسكنها فقط 46 نسمة، يخةض الانتخابات بها 30 شخصا، أي أكثر من ثلثي السكان، حيث يواجه إيغور دي سانتيس رئيس بلدية إنغريا تحديا صعبا في الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، في سعيه إلى ولاية رابعة لمنصبه.

و يغلب على انتخابات البلدة طابع عائلي، وقال دي سانتيس: "طلبت من والدتي الانضمام إلي، لكن بعد أن رأت أن قائمة منافسي بوليتو أغلبها من النساء، قررت الانضمام لها، إنهم جميعا متطوعون عملوا بجد من أجل القرية".

وتقع إنغريا في وادي سوانا المحاط بالجبال، وتواجه مشكلات مثل هجرة السكان نتيجة ضعف الخدمات والتحديات المتعلقة بالثلوج خلال الشتاء.

ومنذ عام 2022، عندما تم تصنيفها ضمن أجمل القرى في إيطاليا، كان على إنغريا أيضا أن تتعامل مع زيادة أعداد السياح لدرجة لا تتحملها إمكاناتها المحدودة.