طهران: اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن المنطقة كانت بحاجة لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، فيما تدخل الحرب في قطاع غزة شهرها الثامن، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 35 ألف.

وقال في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، من طهران بمناسبة الذكرى الـ35 لرحيل الخميني، إن "هجوم حماس جاء في اللحظة المناسبة للمنطقة".

كما اعتبر أن "الفلسطينيين واجهوا العدو الإسرائيلي ووضعوه في زاوية حرجة، بحيث لا يستطيع الفرار".

إلى ذلك، رأى أن "الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني هو رد فعل عصبي على إبطال خطته السيطرة على المنطقة".

ورأى أن الحرب المدمرة والمستمرة على القطاع، جعلت قضية فلسطين الأولى في العالم.

دمار في غزة

أتت تلك التصريحات فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أشهر، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، ودفع أكثر من مليون ونصف فلسطيني على النزوح.

فيما عم الدمار كافة أرجاء غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وسط شح المساعدت الغذائية والطبية.

كما جاءت بعدما كشفت عدة مصادر مطلعة قبل أشهر أن طهران أبلغت حماس أنها لن تقاتل عنها، لاسيما أنها لم تعلمها مسبقاً بهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وفق ما نقلت في حينه وكالة رويترز.