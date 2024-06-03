إيلاف من الرباط : قامت المصالح الأمنية المغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين،بإحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية (قرب الدارالبيضاء)، وحجز ما مجموعه 18 طنا و 243 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء نفذت العملية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( مخابرات داخلية) .

كمية المخدرات لدى مصادرتها قبل تحميلها على زوارق سريعة

و أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة عن توقيف 5 أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاث زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقامن شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء .

ومكنت إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني ايضا من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاث زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية .

وحسب البيان ذاته فقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية ( الاعتقال الاحتياطي )على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي،وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاطها الإجرامي.