إيلاف من الرباط:قضت المحكمة الابدائية بالرباط مساء الاثنين بإدانة إدريس لشكر الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي(معارضة برلمانية) من أجل جنحة السب العلني ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (ألف دولار) مع "تحميله الصائر من دون إكراه بدني".

وفي المطالب المدنية ، قضت المحكمة ذاتها بأداء لشكر لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني الصحافيين عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع "اليوم24"، والصافي الناصري، الصحافي السابق في الإذاعة الوطنية، تعويضا مدنيا قدره 25 ألف درهم(2500دولار) لكل واحد منهما مع تحميله مصاريف الدعوى، ونشر منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بالجريدة اليومية "الصباح" على نفقة المشتكى به ،وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير.

ويعود ملف الدعوى إلى شكوى وضعها الصحافيان ضد امين عام حزب الاتحاد الاشتراكي، في سنة 2022 بعد استضافته، في برنامج في الإذاعة المغربية الرسمية لمناقشة تحضيرات المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الذي عقد في نهاية يناير 2021.

وخلال توجيه أسئلة للأمين العام للحزب عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة انفعل وبدأ يكيل الاتهامات للصحافيين خاصة عند سؤاله عن إمكانية ترشح برلمانية سابقة منتمية للحزب هي حسناء أبوزيد، والشاعر والكاتب حسن نجمي لأمانة العامة ،حيث رد لشكر على الصحافيين خلال البرنامج الذي جرى بثه مباشرة على أمواج الإذاعة ، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باتهام الصحافيين بأنهما مأجوران، لدرجة أنه سألهما عن المبالغ التي حصلا عليها من أجل طرح هذه الأسئلة ما دفعما لرفع دعوى السب والقذف في حقه، بعد رفضه التراجع عن تصريحاته والاعتذار للصحفيين.