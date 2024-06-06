إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن وقوفها إلى جانب مولدوفا في سعيها لحماية الخيارات الديمقراطية وسعيها إلى اتباع أجندة إصلاح جريئة وبناء مستقبلها في أوروبا، بما يتماشى مع رغبات الشعب المولدوفي.

وفي بيان أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أعرب السفير البريطاني نيل هولاند عن تأييد المملكة المتحدة لمولدوفا في رفضها المدروس للادعاءات التي قدمها الوفد الروسي في اجتماع المجلس الدائم في 23 أيار/مايو.

وقال إن تعليقات الوفد المولدوفي تتحدث عن نفسها، ولكنني مع ذلك أود أن أعرب عن دعم المملكة المتحدة لمولدوفا. فهذا البلد يسعى إلى تنفيذ أجندة إصلاحية جريئة وبناء مستقبله في أوروبا، بما يتماشى مع رغبات الشعب المولدوفي ــ وكل هذا في حين يدافع عن نفسه ضد الاهتمام المتزايد من قِبَل الجهات المعادية.

وتابع السفير البريطاني: أولاً، كانت الخطوات المدروسة والمتناسبة التي اتخذتها مولدوفا في السنوات الأخيرة ضرورية لمعالجة المستويات غير المسبوقة من التضليل الروسي، في محاولة لتقويض العملية الديمقراطية في مولدوفا. يحق لجميع مواطني مولدوفا الحصول على صحافة موثوقة وشفافة، خالية من الدعاية والتدخل الأجنبي.

حرية الصحافة

وقال السفرير هولاند: وكما أشار زميلي المولدوفي، فإن منظمة مراسلون بلا حدود وضعت مولدوفا في المرتبة 31 على مؤشر حرية الصحافة العالمي. إنه موقف يستحقه عن جدارة ويدل على التزام مولدوفا الواضح بوسائل الإعلام الحرة والمستقلة.

كما أن التزام مولدوفا بمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن نزاهة الانتخابات ومراقبة الانتخابات هو موضع ترحيب مماثل، استناداً إلى الالتزامات التي اتفقت عليها كافة الدول المشاركة في كوبنهاغن.

ونحن نشيد بتعاون مولدوفا الطويل والوثيق مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك طلب مولدوفا الأخير للحصول على رأي قانوني بشأن التصويت البريدي وعملهم الآخر لمتابعة توصيات الانتخابات الصادرة عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تسوية ترانسنيستريا

وقال البيان البريطاني: وفيما يتعلق بعملية التسوية في ترانسنيستريا، فإن طلب روسيا استئناف صيغة 5+2 ليس له أي معنى. وكنا نود بشدة أن تستمر مجموعة 5+2، ولكن كما تعلم روسيا جيداً، فقد ظلت هذه المجموعة معلقة لأنها اختارت مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة ضد أوكرانيا، وسوف تظل معلقة إلى أن تتفق كافة الأطراف على استئنافها.

وتواصل المملكة المتحدة دعم التسوية السلمية بموجب صيغة 1+1، ونحن ممتنون للأطراف على جانبي نهر نيسترو لإصرارهم على السعي إلى إجراء حوار بناء على الرغم من محاولات روسيا المتكررة لاستغلال هذه العملية.

وخلص السفير هولاند في البيان إلى القول: من المثير للسخرية أن العديد من الاتهامات التي وجهها الوفد الروسي هي محاولة مستترة لانتقادهم لاتخاذهم الخطوات اللازمة لحماية ديمقراطيتها وسلامة أراضيها من التهديدات الهجينة التي تتحمل روسيا وحدها المسؤولية عنها. تقف المملكة المتحدة بحزم إلى جانب مولدوفا في سعيها لحماية الخيارات الديمقراطية لشعبها.

