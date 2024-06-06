الخرطوم: اتهم نشطاء محليون "قوات الدعم السريع" السودانية، بتنفيذ هجوم على قرية ود النورة بولاية الجزيرة (وسط السودان)، يوم الأربعاء، وأنها قتلت ما لا يقل عن 100 شخص.

والهجوم، إن تأكدت تلك التقارير، سيكون الأحدث في سلسلة من عشرات الهجمات التي تشنّها قوات الدعم السريع على قرى صغيرة في أنحاء ولاية الجزيرة الزراعية بعد سيطرتها على عاصمتها، ود مدني، في كانون الأول (ديسمبر).

بيان لجان مقاومة مدني

وفي بيان، نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قالت مجموعة مؤيدة للديمقراطية تُعرف باسم "لجان مقاومة مدني": "شهدت قرية ود النورة... ولاية الجزيرة، إبادة جماعية اليوم الأربعاء... بعد هجوم ميليشيا الدعم السريع على القرية مرتين وقتل ما قد يصل إلى مائة شهيد".

وذكرت في وقت لاحق أن عدد القتلى بالمئات، وأن ارتكازات القوات المسلحة لم تستجب لإغاثة المواطنين، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتبعد قرية ود النورة نحو 40 كيلو متراً غرب مدينة المناقل والتي تتبع محلية 24 القرشي بولاية الجزيرة، وهي المحلية الوحيدة الخاضعة لسيطرة الجيش بالولاية، حيث يدور قتال ومناوشات حولها بين طرفي الحرب السودانية.

وحال انقطاعُ الاتصالات دون التواصل مع سكان للتحقق من عدد القتلى.

واندلعت الحرب بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في نيسان (أبريل) من العام الماضي، بعد خلافات حول دمج القوة شبه العسكرية في الجيش.

خطر مجاعة وشيك

وسيطرت قوات الدعم السريع منذ ذلك الحين على أجزاء من العاصمة الخرطوم، ومعظم مناطق غرب السودان. وتسعى حالياً إلى التقدم نحو وسط البلاد، بينما تقول وكالات الأمم المتحدة إن شعب السوداني معرض "لخطر مجاعة وشيك".

وذكرت الدعم السريع، في بيان، أنها هاجمت قواعد للجيش ومجموعات مسلحة متحالفة معه بمنطقة ود النورة، لكنها لم تعلن وقوع قتلى بين المدنيين.

واتهمت "لجان مقاومة مدني" قوات الدعم السريع باستخدام المدافع الثقيلة ضد المدنيين، ونهب القرية، والتسبب في حالات نزوح كاملة للنساء والأطفال من الأهالي نحو المناقل (بلدة قريبة).

ونشرت "لجان مقاومة مدني" صورة تظهر عشرات الجثامين وسط حشد كبير من الرجال يستعدون لدفنها في ساحة مفتوحة.

وقالت: "بادر أهالي قرية ود النورة إلى الاستنجاد بارتكازات القوات المسلحة، ولم تستجب لإغاثة المواطنين بكل الخزي والعار".