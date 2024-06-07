إيلاف من لندن: تم اليوم الجمعة، زفاف دوق وستمنستر "العازب الأكثر تأهيلاً في بريطانيا" وأصبح الآن "خارج السوق" بعد زواجه من أوليفيا هنسون.

وجرى الحفل في مدينة تشستر بمشاركة من الأومير وليام أمير ويلز ولي عهد بريطانيا وعدد من أفراد الأسرة الملكية و400 ضيف.

والعريس هيو غروسفينور، 33 عامًا، الذي احتل المرتبة 14 في قائمة (صنداي تايمز) لأثرياء عام 2024 بثروة تقدر بـ 10.1 مليار جنيه إسترليني، جعل من عروسه أوليفيا دوقة بعد أن تزوجها في كاتدرائية تشيستر.

ولم يظهر الزوجان الخاصان إلى حد كبير علنًا لأول مرة معًا إلا في الشهر الماضي، لكن حفل زفافهما كان أحد أهم الأحداث الاجتماعية المرموقة لهذا العام، بحضور ضيوف محترمين مثل الأمير ويليام.

واصطف الآلاف في شوارع تشيستر لإلقاء نظرة على الحدث منذ الصباح الباكر، وأحضر العديد منهم كراسي التخييم والنزهات. ولم يكن الملك تشارلز الثالث، الأب الروحي للدوق العريس، واحدًا منهم، ولا الملكة كاميلا.

كما لم تحضر أميرة ويلز أيضًا لأنها لا تزال تخضع لعلاج السرطان. ولم يكن الأمير هاري دوق ساسكس موجودًا هناك على الرغم من كونه صديقًا مقربًا لهيو غروسفينور الذب هو الأب الروحي لابن الأمير هاري آرتشي.

حادث بين الحشد

وخلال الاحتفال، تم تشغيل طفاية حريق خارج الكاتدرائية بينما كان العروسان في طريقهما إلى سيارة بنتلي.

وكانت قامت امرأتان برش مسحوق طلاء برتقالي في الهواء من طفاية الحريق أثناء وقوفهما وسط حشد من المتفرجين، وقام ضباط الشرطة بإنتزاعه منهم واصطحابهم بعيدًا بعد ثوانٍ.

وقد أعلنت مجموعة الاحتجاج البيئي (أوقفوا الزيت) Just Stop Oil مسؤوليتها عن الحادث.

يذكر أن الدوق العريس أصبح مليارديرًا على الفور عندما ورث لقبه وسيطرته على عقار غروسفينور التاريخي عن عمر يناهز 25 عامًا بعد وفاة والده بنوبة قلبية في عام 2016.

وكجزء من الممتلكات المقدرة بـ 10 مليارات جنيه إسترليني، ورث الدوق، الذي كان يُعرف سابقًا بلقبه الفخري إيرل غروسفينور، أيضًا قاعة إيتون في تشيشاير، موطن عائلة غروسفينور منذ القرن الخامس عشر.

والدوق العريس هيو غروسفينور، وهو طالب سابق في إدارة الريف في جامعة نيوكاسل، هو واحد من أربعة أطفال: لديه شقيقتان أكبر منه، ليدي تمارا وليدي إدوينا، وأخت أصغر منه ليدي فيولا.

وراثة والده

لقد ورث ثروة والده على الرغم من أنه لم يكن الأكبر سناً لأن الورثة الشرعيين الذكور لهم الأسبقية على أخواتهم الأكبر سناً عندما يتعلق الأمر بوراثة التركة.

وتمتلك شركة العقارات التي ورثها، مجموعة غروسفينور، حوالي 300 فدان من الأراضي في مايفير وبلجرافيا في وسط لندن، بالإضافة إلى مشاريع تطوير كبرى في وسط المدينة مثل مركز التسوق ONE في ليفربول وعقارات في الولايات المتحدة وكندا.

الملياردير، الذي أُطلق عليه على نطاق واسع لقب العازب الأكثر تأهيلا في بريطانيا بعد أن ورث الثروة، هو رئيس كل من أمناء غروسفينور ومؤسسة وستمنستر، التي تمثل مصالحه الخيرية ومصالح مجموعة غروسفينور.

وعندما يتصدر عناوين الأخبار من حين لآخر، فعادةً ما يكون ذلك بسبب دوره الخيري. كان هذا هو الحال في عام 2020 عندما تبرع بالملايين للجهد الوطني ضد فيروس كورونا.

العلاقات الملكية

كانت عائلة غروسفينور أرستقراطية لعدة قرون، حيث بدأت في بناء إمبراطوريتها العقارية في لندن في القرن السابع عشر.

وفي القصة التي تمتد لمئات السنين، أصبح جد العريس هيو غروسفينور، هيو لوبوس غروسفينور، أول دوق وستمنستر من قبل الملكة فيكتوريا في عام 1874. والحامل الحالي لهذا اللقب هو دوق وستمنستر السابع.

ومع ذلك، فإن العلاقة الحديثة لعائلة غروسفينور مع العائلة المالكة تتجاوز مجرد النبلاء. وكان والد الدوق الراحل جيرالد غروسفينور صديقًا مقربًا للملك تشارلز قبل وفاته في عام 2016.

لقد كانا قريبين جدًا لدرجة أن جيرالد غروسفينور جعل الملك الأب الروحي لابنه هيو عندما ولد عام 1991. والآن أصبح الدوق هو الأب الروحي لابن الأمير ويليام الأكبر، الأمير جورج، وابن الأمير هاري، الأمير آرتشي.

تم أعداد التقرير من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/britains-most-eligible-bachelor-is-now-off-the-market-duke-of-westminster-to-wed-girlfriend-olivia-henson-13147243