إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون كان ضحية مكالمة عبر مع شخص زعم أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، لكن تبين فيما بعد أن هذه الاتصالات كانت خدعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "على الرغم من أن مكالمة الفيديو كانت تبدو واضحة مع السيد بوروشينكو، إلا أن وزير الخارجية اشتبه به بعد المحادثة".

وتابع البيان: "لقد حققت الإدارة الآن وأكدت أنها ليست حقيقية وأن الرسائل ومكالمة الفيديو كانت خدعة."

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عما تمت مناقشته خلال المحادثات، باستثناء القول بأن المتصل طلب من كاميرون تفاصيل الاتصال بالآخرين".

وقالت وزارة الخارجية إن كاميرون كان يعلن هذه الخدعة "في حالة التلاعب بمقطع الفيديو الخاص بوزير الخارجية واستخدامه لاحقا، وللتأكد من أن الآخرين على علم بهذا الخطر".

تنديد

وقالت وزارة الخارجية: "رغم أسفه لخطئه، يعتقد وزير الخارجية أنه من المهم التنديد بهذا السلوك وتكثيف الجهود لمواجهة استخدام المعلومات المضللة".

ومن المفهوم أن المكالمة جرت في الأيام الأخيرة.

والمكالمة الخادعة هي الأحدث في سلسلة من المكالمات المزيفة لشخصيات حكومية بارزة على أمل الحصول على معلومات حساسة أو محرجة على ما يبدو.

ويشار إلى أن كاميرون ليس أول وزير خارجية بريطاني تكتشفه خدعة. وفي عام 2018، ناقش وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون العلاقات الدولية والشعر الفج مع متصل كاذب تظاهر بأنه رئيس الوزراء الأرميني.

