إيلاف من الرباط:أشادت البرازيل،الجمعة،بجهود المغرب الجادة وذات مصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007.

تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الذي تم اعتماده في ختام المباحثات التي أجراها بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرازيلي ، ماورو فييرا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

جانب من المباحثات المغربية - البرازيلية في الرباط

وجددت البرازيل، التي ترأست مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023، خلال تبني القرار رقم 2703، دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أشادت البرازيل بدينامية الانفتاح والتحديث التي يعرفها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، معربة عن تقديرها للدور الريادي الذي يضطلع به العاهل المغربي في إفريقيا، مما يجعل المملكة شريكا موثوقا به وذا صوت مسموع على الساحة الدولية.

وذكر البيان المشترك أن الوزيرين تطرقا خلال هذه المباحثات إلى المبادرات الأخيرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، ولا سيما تلك التي تروم تعزيز الاستقرار، والأمن والازدهار الاقتصادي للبلدان الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، الذي يطمح إلى تعزيز الاندماج الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية على طول الساحل الأطلسي الإفريقي، وأبعد من ذلك.

كما أبدى الطرفان اهتمامهما بالقيام بمبادرات مشتركة فيمجالات الأمن الغذائي في إفريقيا.

وتصادف زيارة فييرا الذكرى العشرين لزيارة الدولة التي قام بهاالملك محمد السادس إلى البرازيل في 2004.