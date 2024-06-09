إيلاف من لندن: في بريطانيا، تمت التوصية بسماعة رأس كهربائية لعلاج الاكتئاب كعلاج أكثر انتشارًا للاكتئاب بعد تجربة ناجحة أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية. لكن من غير المعروف بعد ما هي فوائد الجهاز على المدى الطويل.

ووجدت التجربة التي أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن سماعة الرأس الكهربائية المبتكرة لعلاج الاكتئاب هي وسيلة فعالة لتقليل الأعراض، وأوصت باستخدامها على نطاق أوسع داخل الخدمة الصحية.

تم إعطاء سماعة الرأس (Flow Neuroscience) للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب من قبل الطبيب العام لارتدائها لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة ستة أسابيع، كوسيلة غير جراحية لإدارة الحالة.

ووجدت الدراسة أنه "علاج فعال للاكتئاب"، وذلك باستخدام تقنية تحفيز الدماغ المعروفة باسم التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة.

ويقوم الجهاز بتوصيل تيار كهربائي مباشر ضعيف إلى الجزء الأمامي من الدماغ، لتحفيز المناطق المسؤولة عن التعبير العاطفي.

نسبة تحسن

ووجد البحث أن أكثر من 58% من الأشخاص شهدوا تحسنًا في غضون ستة أسابيع، ودخل واحد من كل ثلاثة في حالة هدوء دون ظهور أعراض الاكتئاب.

ويقول معالجو الاكتئاب إن سماعة الراس الكهربائية Flow Neuroscience "العلاج الأول والوحيد المعتمد طبيًا في المنزل لعلاج الاكتئاب"، ويمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع علاجات أخرى مثل العلاج بالكلام أو الأدوية.

وتمت تجربته على المرضى من قبل هيئة الصحة العامة في مقاطعة نورثهامبشير، ولكن يمكن أيضًا شراؤها بشكل خاص مقابل 399 جنيهًا إسترلينيًا.

شهادة مريض

وقال أحد هؤلاء المرضى هو جيمس ماينارد، الذي كان يعاني من الاكتئاب قبل استخدام سماعة الرأس لشبكة سكاي نيوز: "لقد كنت في حالة سيئة للغاية، ولم يكن لدي أي أهداف حقًا وكنت أعاني من مشاعر الحياة اليومية".

وتابع: "الذهاب إلى العمل، العودة إلى المنزل من الأطفال، الذهاب إلى النوم. لو كان بإمكاني النوم."

وبعد بضعة أسابيع فقط من ارتداء الجهاز كل يوم لمدة 30 دقيقة، يقول إن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ.

وقال ماينارد: "لقد بدأت أنام بشكل أفضل قليلاً. حتى أن زوجتي قالت إنني أصبحت أكثر سعادة. لم أكن أستيقظ غاضباً. لذلك من الواضح أن هناك شيئاً ما يحدث."

تقليل الأدوية

وقال أحد رواد تجربة هيئة الخدمات الصحية NHS وهو هو الدكتور أزهر ظفر، الذي أخبر (سكاي نيوز) أن المرضى أبلغوا عن اضطرارهم إلى استخدام عدد أقل من الأدوية نتيجة للجهاز.

ويقول: "إنه خيار جديد لأنه لسنوات وسنوات، لن يكون أمامنا سوى خيار الدواء أو العلاج السلوكي المعرفي. وهذه الطريقة في العلاج هي علاج إضافي".

ومع ذلك، لم يُعرف بعد ما هي الفوائد طويلة المدى للجهاز في حالة الاكتئاب بعد مرور ستة أسابيع.

خشية الانتكاس

وقالت الطبيبة العامة الدكتورة أنيتا راجا لشبكة سكاي نيوز إنه "عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية، فإن أحد أهم الأشياء هو فهم الانتكاس الذي قد يتعرض له المريض بمجرد توقف العلاج أو حجبه".

وتقول إن هذا الجهاز واعد، لكنها تريد أن تعرف "ماذا يحدث عندما يتوقف المريض عن استخدام الجهاز - هل يصاب بالاكتئاب مرة أخرى؟".