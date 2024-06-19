إيلاف من لندن: وصل 882 مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة في يوم واحد، وهو رقم قياسي جديد لعام 2024. ويمثل أعلى رقم في يوم واحد منذ عام 2022.

الرقم الجديد، الذي كشفت عنه وزارة الداخلية البريطانية، يفوق الرقم القياسي السابق لعام 2024 البالغ 711 ويمثل أعلى إجمالي يومي منذ 29 نوفمبر 2022، عندما وصل 947 شخصًا.

وقالت وزارة الداخلية أيضًا إن 15 قاربًا قامت بالرحلة، مما يشير إلى أن كل قارب كان يحمل في المتوسط ​​حوالي 59 شخصًا.

لقد حدث عبور 15 قاربًا في يوم واحد مرتين فقط في العام الماضي - وكان آخرها في 2 سبتمبر 2023.

ويبلغ عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة في عام 2024 الآن إجماليًا مؤقتًا يبلغ 12,313، وهو أعلى بنسبة 18% من الإجمالي في نفس النقطة في العام الماضي، عندما كان 10,472. كما أنه أعلى بنسبة 5% من الإجمالي في هذه المرحلة من عام 2022، والذي كان 11,690.

وكان هناك 29,437 وافدًا خلال عام 2023 بأكمله، بانخفاض 36٪ عن الرقم القياسي البالغ 45,774 وافدًا في عام 2022.

وعود الحكومة

ووعدت الحكومة البريطانية "بإيقاف القوارب الصغيرة"، لكنها أوضحت أن ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك أي عبور. ولكن رئيس الوزراء ريشي سوناك لم يحدد مدى انخفاض العدد الذي يستهدفونه.

ويبلغ عدد حالات العبور منذ أن أصبح السيد سوناك رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2022 ما يقرب من 50000 شخص، ويبلغ الآن 49376 شخصًا.

وقد تم تسجيل وصول أكثر من 2,000 شخص منذ الدعوة إلى الانتخابات العامة في 22 مايو، مع عبور 2,431 شخصًا حيث تشكل الهجرة ساحة معركة رئيسية للحملة الانتخابية.

ومع تكشف أزمة المهاجرين الأخيرة، وصل 126658 شخصًا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة على مدى السنوات الست والنصف الماضية، وفقًا للبيانات المسجلة منذ بداية عام 2018.

وقام حوالي 81677 شخصًا بالرحلة منذ أن أبرمت الحكومة الاتفاق المتوقف لإرسال المهاجرين إلى رواندا في أبريل 2022.

انقاذ مهاجرين

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، تم إنقاذ حوالي 85 مهاجرًا من قوارب صغيرة في القناة الإنجليزية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية يوم الثلاثاء: "نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين لمنع العبور وإنقاذ الأرواح".

وقال متحدث باسم الوكالة البحرية وخفر السواحل إنهم كانوا "ينسقون الرد" على القوارب الصغيرة التي تعبر القناة صباح الثلاثاء.

وقالت الوكالة: "في يوم الثلاثاء 18 يونيو، انطلقت قوارب النجاة في دوفر ودونجينيس في جميع الأحوال الجوية للمساعدة في الحوادث في القناة."