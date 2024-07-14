نقل الحرس الرئاسي دونالد ترامب إلى خارج المنصة، خلال تجمع حاشد في مدينة "باتلر" بولاية بنسلفانيا، بعد أن فتح مسلح النار من أعلى مبنى مجاور.
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توجهت الشرطة إلى المنصة بعد فترة وجيزة من إطلاق النار.
انحنى المرشح الجمهوري للرئاسة على الأرض، وشوهد والدماء تنزف على جانب وجهه. وقال فيما بعد إنه سمع أزيز رصاصة اخترقت أذنه.
قال الحرس الرئاسي إنه يحقق في الموضوع، وسيجري الإعلان عن المزيد من التفاصيل عند توفرها.
قال شاهد عيان لبي بي سي إنه سمع خمس طلقات، انطلقت بشكل متتالٍ.
بعد أن هرع عملاء الخدمة السرية إلى المنصة، رفع ترامب يده في الهواء وجرى اصطحابه بعيدا.
لم يلحق بترامب سوى إصابات طفيفة لكنها كانت قريبة.
علق ترامب على ما حدث عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وقال: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".
عقب الحادث، ظهرت دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتهدئة الخطاب وتعزيز الوحدة الوطنية.
منذ أن أطلق جون هينكلي جونيور النار على رونالد ريغان عام 1981، لم تشهد الولايات المتحدة أعمال عنف درامية مثل هذه تستهدف رئيس البلاد أو أي مرشح رئاسي.
أدخل أفراد الحرس الرئاسي ترامب إلى مركبة كانت بانتظاره، حيث نُقل إلى المستشفى ثم غاردها لاحقا.
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