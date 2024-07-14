نقل الحرس الرئاسي دونالد ترامب إلى خارج المنصة، خلال تجمع حاشد في مدينة "باتلر" بولاية بنسلفانيا، بعد أن فتح مسلح النار من أعلى مبنى مجاور.

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توجهت الشرطة إلى المنصة بعد فترة وجيزة من إطلاق النار.

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انحنى المرشح الجمهوري للرئاسة على الأرض، وشوهد والدماء تنزف على جانب وجهه. وقال فيما بعد إنه سمع أزيز رصاصة اخترقت أذنه.

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قال الحرس الرئاسي إنه يحقق في الموضوع، وسيجري الإعلان عن المزيد من التفاصيل عند توفرها.

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قال شاهد عيان لبي بي سي إنه سمع خمس طلقات، انطلقت بشكل متتالٍ.

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بعد أن هرع عملاء الخدمة السرية إلى المنصة، رفع ترامب يده في الهواء وجرى اصطحابه بعيدا.

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لم يلحق بترامب سوى إصابات طفيفة لكنها كانت قريبة.

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علق ترامب على ما حدث عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وقال: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

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عقب الحادث، ظهرت دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتهدئة الخطاب وتعزيز الوحدة الوطنية.

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منذ أن أطلق جون هينكلي جونيور النار على رونالد ريغان عام 1981، لم تشهد الولايات المتحدة أعمال عنف درامية مثل هذه تستهدف رئيس البلاد أو أي مرشح رئاسي.

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أدخل أفراد الحرس الرئاسي ترامب إلى مركبة كانت بانتظاره، حيث نُقل إلى المستشفى ثم غاردها لاحقا.