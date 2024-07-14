نقل الحرس الرئاسي دونالد ترامب إلى خارج المنصة، خلال تجمع حاشد في مدينة "باتلر" بولاية بنسلفانيا، بعد أن فتح مسلح النار من أعلى مبنى مجاور.

محاولة اغتيال ترامب>
AP

توجهت الشرطة إلى المنصة بعد فترة وجيزة من إطلاق النار.

محاولة اغتيال ترامب.
Getty Images

انحنى المرشح الجمهوري للرئاسة على الأرض، وشوهد والدماء تنزف على جانب وجهه. وقال فيما بعد إنه سمع أزيز رصاصة اخترقت أذنه.

محاولة اغتيال ترامب
AP

قال الحرس الرئاسي إنه يحقق في الموضوع، وسيجري الإعلان عن المزيد من التفاصيل عند توفرها.

محاولة اغتيال ترامب.
Reuters

قال شاهد عيان لبي بي سي إنه سمع خمس طلقات، انطلقت بشكل متتالٍ.

محاولة اغتيال ترامب
Getty Images

بعد أن هرع عملاء الخدمة السرية إلى المنصة، رفع ترامب يده في الهواء وجرى اصطحابه بعيدا.

محاولة اغتيال ترامب.
Getty Images

لم يلحق بترامب سوى إصابات طفيفة لكنها كانت قريبة.

محاولة اغتيال ترامب
Getty Images

علق ترامب على ما حدث عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وقال: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

محاولة اغتيال ترامب.
AP

عقب الحادث، ظهرت دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتهدئة الخطاب وتعزيز الوحدة الوطنية.

محاولة اغتيال ترامب.
AP

منذ أن أطلق جون هينكلي جونيور النار على رونالد ريغان عام 1981، لم تشهد الولايات المتحدة أعمال عنف درامية مثل هذه تستهدف رئيس البلاد أو أي مرشح رئاسي.

محاولة اغتيال ترامب.
Getty Images

أدخل أفراد الحرس الرئاسي ترامب إلى مركبة كانت بانتظاره، حيث نُقل إلى المستشفى ثم غاردها لاحقا.