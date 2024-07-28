إيلاف من موسكو: علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس ووصفه بأنه "وصمة عار"، ليضع بذلك ملحاً على الجرح الباريسي، خاصة أن هناك حالة من الاستياء العالمي، نظراً لتعمد فرنسا إهانة المسيحية في حفل افتتاحها، من خلال مشهد الاستهزاء بـ"العشاء الأخير" واستبدال شخصياته بمجموعة من "المتحولون جنسياً".

وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس": "إنه عار كامل. قارنوا هذا بدورة الألعاب الأولمبية الرائعة التي جرت في سوتشي 2014 وكأس العالم لكرة القدم 2018 الذي أقيم في روسيا. توقفوا عن مشاهدة هذا العرض الغريب القبيح".

اعتذار فرنسي رسمي

واعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد، في بيان رسمي، عن "لحظات معينة" في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وفي وقت سابق من اليوم اعتذرت آن ديكامب مديرة الاتصالات في أولمبياد باريس، للأشخاص الذين "ربما جرحت مشاعرهم" بسبب بعض مشاهد حفل الافتتاح، وخاصة المحاكاة الساخرة لمشهد "العشاء الأخير".

وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الجمعة الماضي، وشهد مجموعة من الفقرات التي أثارت الجدل مثل تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا، وكذلك المغني فيليبي كاترين الذي ظهر عاريا ويجسد الرب الإغريقي ديونيسيس ضمن نفس المشهد الخاص بـ"العشاء الأخير".

مثيرة للاشمئزاز

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بعض عروض حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 2024 في باريس كانت مثيرة للاشمئزاز.

واليوم الأحد، بات معروفا أن الفيديو الذي يعرض اللحظات الرئيسية لحفل الافتتاح قد اختفى من موقع اللجنة الأولمبية الدولية وقناة المنظمة على اليوتيوب.