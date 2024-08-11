كييف: قال مسؤول أوكراني أمني رفيع لوكالة فرانس برس مساء السبت إن "آلاف" الجنود الأوكرانيين يشاركون في عملية التوغل في منطقة كورسك الروسية بهدف "تشتيت" قوات موسكو و"زعزعة الوضع في روسيا".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "نحن في حالة هجوم. والهدف هو تشتيت مواقع العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر وزعزعة الوضع في روسيا - لأنهم غير قادرين على حماية حدودهم - ونقل الحرب إلى الأراضي الروسية"، مشيراً إلى أن هذه العملية "رفعت معنويات" الأوكرانيين.

أعلن الجيش الروسي الأربعاء أن أوكرانيا أرسلت ألف جندي للمشاركة في التوغل عبر الحدود في منطقة كورسك، وهي عملية غير مسبوقة تأتي بعد عامين ونصف عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلق المسؤول الأوكراني بالقول "هناك اكثر من ذلك"، مقدراً عددهم بـ "الآلاف".

لعدة أيام، امتنعت السلطات الأوكرانية نوعاً ما عن التعليق على هذا الهجوم الذي يبدو أنه باغت الكرملين وسمح للأوكرانيين بالتوغل، وفقًا للمحللين، على عمق خمسة عشر كلم على الأقل داخل الأراضي الروسية.

ولأول مرة، تطرق الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى هذه العملية في خطابه اليومي مساء السبت، مؤكدا أن كييف تسعى إلى "نقل الحرب" إلى روسيا.

رفع معنويات الأوكرانيين

وأدى الهجوم المفاجئ، بحسب المسؤول الأوكراني الذي التقته وكالة فرانس برس مساء السبت، إلى رفع معنويات الأوكرانيين والجيش الذي انهكته الحرب الدائرة منذ عامين ونصف عام.

واعتبر المسؤول "أنها عملية جيدة للغاية" و"باغتت الروس" و"رفعت معنوياتنا، ومعنويات الجيش والدولة والمجتمع الأوكراني".

وأضاف "أظهرت هذه العملية أننا قادرون على الهجوم والتقدم" بعد أشهر من التراجع على الجبهة الشرقية.

لكن هذه العملية، بحسب المسؤول، لم تضعف حتى الآن الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا، حيث تقضم موسكو مزيدا من الأراضي منذ أشهر عدة.

واقر هذا المسؤول "من حيث المبدأ، لم يتغير الوضع. ضغطهم في الشرق يتواصل، إنهم لا يسحبون قواتهم من هذه المنطقة" رغم أن "وتيرة الهجمات الروسية في الشرق تراجعت بعض الشيء".

وشدد على أن أوكرانيا "احترمت بشدة القانون الإنساني الدولي" أثناء توغلها في روسيا.

وأضاف "من الأهمية بمكان ألا تنتهك أوكرانيا أي اتفاق، ونحن نحترم القانون الإنساني، فنحن لا نعدم الأسرى، ولا نغتصب النساء، ولا ننهب".

وأكد أن "بوتشا وإيربين، لم ولن تحدثا" في إشارة إلى الفظائع المنسوبة في مطلع 2022 إلى القوات الروسية في هاتين المدينتين.