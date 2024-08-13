قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن "الأيام المقبلة صعبة"، في وقت يتحدث فيه مسؤولون إسرائيلييون وأمريكييون عن استعدادات إيرانية كبيرة.

وأوضح غالانت في منشور على منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي سيكون مطالباً بتنفيذ عمليات "دفاعية وهجومية"، مشيراً إلى أنه من الواجب التركيز على "حماية مواطني دولة إسرائيل والإضرار بالعدو"، بحسب المنشور.

وصباح اليوم، قال غالانت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي إنه من المحتمل "أن تتحقق التهديدات القادمة من إيران وحزب الله"، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، معتبراً أن إسرائيل أمام مفترق طرق، وتواجه خيارين إما "التسوية أو التصعيد"’، وأنها حاليا "في حالة تأهب واستنفار عالية".

وبحسب الهيئة الإسرائيلية فإن غالانت أشار إلى أن إسرائيل قد تبادر بـ "شن هجوم في أي مكان وأي منطقة"، وذلك "في حال تطلب الأمر"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن إيران أجرت استعدادات كبيرة في منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة الخاصة بها، وهي إجراءات تُشبه تلك التي قامت بها طهران عشية الهجوم الذي نفذته ضد إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي.

فيما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أنه من غير الواضح لإسرائيل حتى الآن، متى وكيف سيكون الرد المحتمل من جانب إيران وحزب الله، مرجحة أن يسبق حزب الله بالرد قبل إيران.

ومع تلك التكهنات، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل تراقب التطورات في إيران بشأن تهديدها بتوجيه ضربة ضد إسرائيل، لكن الجيش "لم يغير إرشادات الأمان" حتى الآن.

وأضاف هاغاري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش الإسرائيلي عزز طلعاته الجوية فوق لبنان لرصد وقصف أي تهديد تواجهه إسرائيل، مؤكداً أن الجيش في حالة تأهب قصوى، ومستعد بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع.

وفي واشنطن تتواصل الدبلوماسية الأمريكية لمنع التصعيد في المنطقة، إذ أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الاثنين لبحث التوتر في الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

ودعا بايدن وقادة الدول الأربع في بيان لهم عقب المحادثات، إيران إلى "التراجع" عن تهديداتها بشن هجوم على إسرائيل.

وأوضح القادة في بيانهم مشترك أنهم بحثوا "العواقب الخطيرة على الأمن الإقليمي حال تنفيذ هجوم من هذا النوع".

من جانبه قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أنه يجب "علينا أن نكون على استعداد لمجموعة هجمات كبيرة"، مضيفا أن واشنطن تتفق مع تقييمات إسرائيل التي تترقب هجوماً "قد ينفذ هذا الأسبوع".

ودعا كيربي في مؤتمر صحفي الأوروبيين لأن "يقرروا الدور الذي سيلعبونه في أي رد على أي هجوم إيراني"، مؤكداً أن توقيت أي هجوم إيراني محتمل قد يؤثر على محادثات غزة.

وفي السياق طالب كيربي "الجميع" لحضور "محادثات الخميس"، مؤكداً أن بلاده تتوقع أن تتقدم محادثات وقف إطلاق النار هذه المرة.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة زادت من وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، إذ "تشارك إسرائيل مخاوفها" بشأن هجوم إيراني محتمل من إيران ضد إسرائيل.