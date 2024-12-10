إيلاف من لندن: قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إن هيئة تحرير الشام "ترسل رسائل جيدة للشعب السوري".

وفي إفادة صحفية، تناول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن المخاوف بشأن تصنيف جماعة هيئة تحرير الشام السورية المتمردة كجماعة إرهابية من قبل عدد من البلدان.

وقال بيدرسن في في مقر الأمم المتحدة في جنيف: "الواقع حتى الآن هو أن هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى ترسل رسائل جيدة إلى الشعب السوري عن الوحدة والشمول".

كما حذر من الدعوات لبدء إعادة العديد من اللاجئين الذين فروا من سوريا على مدى السنوات الـ 13 الماضية من الصراع، مؤكدًا أن الوضع لا يزال "متغيرًا"، مع استمرار الصراع في الشمال الشرقي والتوغلات الإسرائيلية.

وأضاف: "من المهم للغاية ألا نرى أي إجراء من أي جهة دولية يدمر إمكانية حدوث هذا التحول في سوريا"، في إشارة إلى التحركات الإسرائيلية لتوسيع منطقة عازلة داخل البلاد.

في الختام، يشار إلى أن هيئة تحرير الشام كانت جناحًا لجماعة القاعدة الإرهابية.