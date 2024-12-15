إيلاف من القدس: أوضح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في محادثات خاصة أن ضم مناطق في الضفة الغربية "غير وارد"، بحسب ما أشار إليه أشخاص مطلعون على الأمر، الأحد.

وعلمت صحيفة جيروزاليم بوست أن كبار المسؤولين الجمهوريين حذروا إسرائيل من مواصلة الضم بينما يستعد ترامب لتولي منصبه في 20 كانون الأول (يناير).

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الجمهوريين قوله: "إن هذا سيكون خطأً، فإسرائيل في وضع دولي صعب، ومثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر".

وقالت المصادر إن ترامب والجمهوريين يعطون الأولوية لأهداف أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك إحياء اتفاقيات إبراهيم ، وتأمين التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والحفاظ على الضغط على إيران. وأضافوا أن ترامب يعتقد أن التركيز على الضم قد ينتقص من هذه الأهداف الاستراتيجية الأوسع.

في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الدعوات إلى الضم. وقد أعاد العديد من أعضاء الائتلاف، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، إشعال النقاش.

وقال سموتريتش مؤخرا: "إن عام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة".

اكتسبت قضية الضم زخمًا في عام 2020 عندما كشف ترامب عن خطته للسلام. فقد خصصت 30٪ من الضفة الغربية لضمها من قبل إسرائيل، بينما تركت النسبة المتبقية (70٪) كأساس لمفاوضات السلام المستقبلية مع الفلسطينيين.

كوشنر أوقف الخطة

في ذلك الوقت، كان مستشارو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على استعداد لطرح الأمر للتصويت في الحكومة. لكن الضغوط الكبيرة من جانب كبير مستشاريه جاريد كوشنر دفعت ترامب إلى وقف المبادرة.

وفي نهاية المطاف، كانت لاتفاقيات إبراهيم التاريخية - اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين - الأسبقية، مما أدى فعليًا إلى تأجيل خطة الضم.

وفي حديثه لمجلة تايم الأسبوع الماضي، كرر ترامب التزامه بالسلام على المدى الطويل، وقال "لقد منعت نتانياهو في المرة الماضية من ضم الضفة الغربية".

وتشير تصريحات ترامب إلى استمرار تفضيله للدبلوماسية على العمل الأحادي الجانب.

