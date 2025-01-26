إيلاف من القدس: انتقد القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي شمني، اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بضرورة قبول الأردن ومصر سكان غزة لتمكين إعادة إعمار القطاع، ووصفه بأنه "غير عملي"، وذلك في مقابلة مع إذاعة 103FM الأحد.

وأضاف :"لنفترض أن الأردنيين والمصريين وافقوا على استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، فمن سيغادر غزة؟ أولئك الذين سيغادرون سيكونون من أصحاب الموارد الأكبر والاستقرار الاقتصادي الأكبر. أما أولئك الذين سيبقون فسيكونون من أصحاب المشاكل، الفقراء، الذين سيلجأون إلى الإرهاب مقابل خمسين شيكلاً شهرياً. لذا فإن فكرة "هجرة السكان" برمتها ـ أعتقد أنها غير عملية".

لا نريد زعزعة استقرار الأردن

وتحدث عن التداعيات الأوسع نطاقا قائلا: "لقد عانى الأردنيون لسنوات لأنهم يستضيفون بالفعل ملايين اللاجئين السوريين. ومن الناحية الاستراتيجية، فإن نقل اللاجئين من غزة إلى الأردن من شأنه أن يخلق المزيد من عدم الاستقرار في بلد يشكل استقراره أهمية بالغة بالنسبة لإسرائيل".

وأكمل :"من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل أن تتمتع بمملكة هاشمية مستقرة. ولست متأكدا من أن مثل هذه الخطوة منطقية من منظور استراتيجي. فهي من شأنها أن تضعف كل من الأردن ومصر، مما يخلق مخاطر خطيرة وغير حكيمة".

كما سلط شمني الضوء على الافتقار إلى الدعم الإقليمي لمثل هذه المقترحات. "إنه أمر غير قابل للتطبيق بالفعل. بالمناسبة، لا أحد يحب الفلسطينيين - الأردنيون لا يريدونهم، والمصريون لا يريدونهم. لا أحد يريدهم. إنهم يريدون حل المشكلة، وبقدر ما يتعلق الأمر بهم، فإن إبقاء القضية في إسرائيل هو السيناريو المفضل. بما أن ترامب رئيس جديد ويخيف الدول الإقليمية، فمن المحتمل أن يتلعثموا قليلاً. لكن بشكل عام، لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى أي حل صحيح أو أفضل".

"غزنة" الضفة الغربية

وبالانتقال إلى الضفة الغربية، أشار شمني إلى اتجاهات مقلقة: "لقد كانت هناك حقيقة مفادها أن التعافي بدأ يتحقق منذ أكثر من عامين. ومنذ بداية الحرب، عندما أغلقنا معابر العمال، ازدادت الصعوبات في المنطقة. ونحن نشهد ارتفاعاً في مستوى الإرهاب، وهو يزداد سوءاً. وفي نهاية المطاف، هناك نوع من "تحويل الضفة الغربية إلى غزة".

وتابع :"وفي رأيي، ما ينبغي القيام به هو تحقيق التوازن بين الأمور. ويتعين علينا أن نحارب الإرهاب مع تبني سياسة متوازنة ـ أو بعبارة أخرى، أن نبدأ في السماح للعمال بالخروج".

وانتقد شمني القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية، قائلاً: "ما دام أبو مازن يقود النظام الفلسطيني، فإن فرص خلق أي ديناميكية تؤدي إلى شيء إيجابي ضئيلة. والسبب البسيط هو أنه عالق في عقلية 1948 ولا يمكنه الانفصال عنها. لكن أبو مازن لن يظل في منصبه إلى الأبد. بين القيادة الشابة، هناك أشخاص يفكرون بشكل مختلف".

التفاؤل بالتعاون المستقبلي

واختتم حديثه الذي نقلته جيروزاليم بوست عن مصادر إعلامية أخرى بتفاؤل حذر بشأن التعاون المحتمل في المستقبل: "عندما تنظر إلى أولئك الذين يقودون أجهزة الأمن الفلسطينية اليوم، تجد أنهم أفراد تعاونوا معنا لسنوات. ويُنظَر إليهم باعتبارهم متعاونين وخونة في مجتمعهم. وهم يفعلون هذا لأنهم يدركون أنه لا يوجد سبيل آخر. وهم أكثر واقعية ـ ولا يعتمدون في إطارهم المرجعي على عام 1948. لقد ولدوا في واقع مختلف، وبالتالي فإنهم يفكرون بطريقة مختلفة. وإذا ادعينا أنه "ليس هناك من نتحدث إليه"، فإننا نضمن بذلك استمرارنا في القتال إلى ما لا نهاية".