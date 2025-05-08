إيلاف من باريس: شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمتها الجالية السورية أمام قصر الإليزيه، تزامناً مع زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني) للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جاءت الوقفة للتعبير عن رفض الجالية لهذه الزيارة ولما وصفه المحتجون بـ"الجرائم والمجازر" التي ترتكب تحت قيادة الشرع وهيئة تحرير الشام ضد العلويين والدروز وغيرهما من مكونات الشعب السوري، في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد العنف الطائفي في سوريا.

خلفية الزيارة والاحتجاجات

تعد زيارة الشرع إلى باريس، وهي الأولى له إلى أوروبا منذ توليه السلطة في كانون الثاني (يناير) 2025 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل. وبحسب بيان قصر الإليزيه، أكد ماكرون خلال اللقاء دعم فرنسا لـ"سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري"، مع التأكيد على أهمية الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب. ومع ذلك، أثارت هذه الزيارة غضب الجالية السورية في فرنسا، التي ترى في الشرع قائداً لجماعة إسلامية متشددة ذات سجل حافل بالانتهاكات، لا سيما أنه كان يعتبر لفترة مديدة ابناً شرعياً لتنظيم داعش التكفيري والإرهابي.



صورة الأم العلوية التي قتل أولادها أمام عينيها مرفوعة في التظاهرة إلى جانب صور أخرى صورة الأم العلوية التي قتل أولادها أمام عينيها مرفوعة في التظاهرة إلى جانب صور أخرى

نُظمت الوقفة الاحتجاجية تحت شعار "لا لتشريع الإرهاب"، وحضرها مئات من السوريين من مختلف المكونات الدينية والعرقية، بما في ذلك العلويون والدروز والأكراد والمسيحيون. وردد المتظاهرون "توقف أيها الجولاني فسوريا ليست ملكاً حصرياً لك"، رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مثل "الجولاني قاتل، لا مكان له في باريس" و"أوقفوا المجازر ضد الأقليات السورية"، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأقليات في سوريا ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

اتهامات بارتكابات ومجازر

ركز المتظاهرون على اتهامات وجهوها للشرع وهيئة تحرير الشام بالمسؤولية عن سلسلة من المجازر والانتهاكات التي استهدفت الأقليات الدينية والعرقية في سوريا. ومن بين هذه الانتهاكات التي أشار إليها ناشطون خلال الوقفة في باريس مذابح العلويين في الساحل السوري (آذار - مارس 2025)، حيث وثقت منظمة "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مقتل ما يصل عن 973 مدنياً علوياً في هجمات انتقامية في مدن اللاذقية وبانياس وجابلة، بعد اشتباكات بين قوات الشرع ومسلحين موالين للأسد. وقد أشار الشرع في حينها إلى أن هذه الأحداث جاءت رداً على هجمات "جماعات موالية للأسد بدعم من جهات أجنبية"، لكنه اعترف بحدوث "عمليات انتقامية"، وأعلن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم قضاة للتحقيق في الأحداث. ومع ذلك، اعتبر المتظاهرون هذه اللجنة "محاولة لتبييض سجل الجولاني الدموي".

كذلك، جرت الإشارة إلى الهجمات التي استهدفت الأقلية الدرزية في جرمانا وصحنايا في نيسان (أبريل) 2025، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً في جرمانا و22 شخصاً في صحنايا خلال يومين من الاشتباكات بين قوات الحكومة المؤقتة والأهالي الدروز من سكان المدينتين، بعد انتشار مقطع صوتي مفبرك. وقد وصف الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للدروز في سوريا، هذه الأحداث بـ"حملة إبادة غير مبررة"، داعياً إلى تدخل دولي لحماية الأقليات.



من اللافتات المرفوعة خلال الوقفة الاحتجاجية في باريس من اللافتات المرفوعة خلال الوقفة الاحتجاجية في باريس

وفي السياق نفسه، لفت المتظاهرون إلى استهداف الأقليات الأخرى، حيث أشاروا إلى تقارير عن اضطهاد المسيحيين في قرى مثل معلولا وجبعدين، حيث دمرت ميليشيات بتغطية من قوات نظامية مواقع دينية وأجبرت السكان على الخضوع لقوانين متشددة. كما تحدثوا عن استهداف الأكراد في مناطق شمال شرق سوريا، حيث رفض الشرع دمج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) في الجيش السوري، مما زاد من التوترات مع الأكراد.

مطالب الجالية السورية

خلال الوقفة، اعتبر المتظاهرون أن استقبال ماكرون للشرع يمثل "خيانة لقيم الحرية والديمقراطية" التي تدعي فرنسا الدفاع عنها. وهم طالبوا بإلغاء الاعتراف الدبلوماسي بالشرع، ودعا فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى عدم الاعتراف بحكومة الشرع حتى يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع مكونات الشعب السوري.

كما طالب المتظاهرون بتدخل الدولي لحماية الأقليات، يقضي بإرسال قوات دولية لحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، مستشهدين بدعوة الشيخ الهجري والشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والشتات، إضافة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم، ومحاكمة الشرع ومسؤولي هيئة تحرير الشام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ردود فعل رسمية ودولية

وكان الشرع أكد خلال مؤتمر صحافي في باريس بعد الاجتماع بالرئيس الفرنسي أن سوريا تجري "مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الوضع"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لتجنب التصعيد. ومع ذلك، أدانت الرئاسة السورية الضربات الإسرائيلية الأخيرة جنوب دمشق، واصفة إياها بـ"التصعيد الخطير" الهادف إلى زعزعة استقرار سوريا.

وتواجه حكومة الشرع تحديات كبيرة داخلياً وخارجياً. فبالإضافة إلى التوترات الطائفية، تعاني سوريا من اقتصاد مدمر وبنية تحتية محطمة، مع استمرار العقوبات الدولية كعقبة رئيسية أمام إعادة الإعمار. ورغم تعهدات الشرع بحماية جميع مكونات المجتمع السوري، فإن العنف الطائفي الأخير، بما في ذلك مقتل حوالى 100 شخص في اشتباكات مع الدروز قبل أسبوع من الزيارة، أثار مخاوف من فشله في السيطرة على الفصائل المتطرفة داخل قواته.



أعلام درزية مرفوعة خلال الوقفة الشعبية احتجاجاً على زيارة الشرع إلى باريس أعلام درزية مرفوعة خلال الوقفة الشعبية احتجاجاً على زيارة الشرع إلى باريس

كما أن سجله السابق كقائد لجبهة النصرة، التابعة سابقاً لتنظيم القاعدة، يثير شكوكاً حول نواياه. فقد وثقت تقارير سابقة تورط النصرة في تفجيرات مثل تفجير حي الميدان عام 2012 (26 قتيلاً) وتفجيرات دمشق في أيار- مايو 2012 (55 قتيلاً)، إلى جانب مذابح استهدفت الدروز في جبل السماق وراح ضحيتها العشرات ممن صودرت ممتلكاتهم وخيروا بين اعتناق الإسلام بالإكراه أو القتل أو التهجير. وهذه السجلات جعلت العديد من السوريين، وخاصة الأقليات، ينظرون إلى الشرع بعين الريبة.

جرائم حرب

مثلت وقفة الجالية السورية في باريس صرخة احتجاج ضد ما يرونه تطبيعاً مع زعيم متهم بارتكاب جرائم حرب، ودعوة لتسليط الضوء على معاناة الأقليات في سوريا. ورغم الجهود الدبلوماسية للشرع لكسب الشرعية الدولية، فإن الاحتجاجات تكشف عن انقسام عميق داخل الشعب السوري حول مستقبل بلادهم تحت قيادته. ومع استمرار التوترات الطائفية والتدخلات الخارجية، يبقى السؤال: هل يمكن لسوريا أن تشهد استقراراً حقيقياً في ظل هذه التحديات؟