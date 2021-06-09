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فيلم «رحلة التحول» الذي عرضته قناة «العربية»، الأحد الماضي، جاء ثريا بالتفاصيل.

هذا الفيلم يتحدث عن جزء من الحلم السعودي. ذلك الحلم الذي تحدث عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقاد تفاصيل إنجازه ولي العهد - حفظهما الله. قال خادم الحرمين الشريفين، "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه". وكان الأمير محمد بن سلمان، قد تحدث بإسهاب في أكثر من مناسبة خاصة وعامة عن طموحات القيادة وتطلعاتها لإحداث قفزة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالشكل الذي يوفر للمواطن والمقيم الرفاه وجودة الحياة. كانت هذه البشارات هي النواة لرؤية المملكة 2030.

في 25 نيسان (أبريل) 2016 انطلق برنامج التحول الوطني. هذه بداية قصة إنجاز وطنية. نشهد تفاصيلها كل يوم. كانت أشبه بحلم. كثيرون كانوا يتطلعون للبرنامج بكثير من الفرح.

ثم جاءت رؤية المملكة 2030 لتحمل في ثناياها تحديات ومنجزات. الفيلم تضمن توثيقا للأعوام الخمسة الماضية، وشهادات من أبطالها الذين حصلوا على ثقة القيادة لتحقيق المستهدفات. اليوم تشهد بلادنا بشكل يومي منجزات جديدة. وما كان حلما تحول إلى حقائق على أرض الواقع. ولهذا السبب فإن هذا الفيلم بكل تفاصيله وما تضمن من أحاديث لوزراء ومسؤولين آخرين، وثيقة تاريخية مهمة. ومن المهم أن يشاهده كل مواطن، بل كل إنسان محب لهذه البلاد، لأنه يرصد قصة نجاح سعودية مستمرة، لقد أسفر هذا الأمر عن مكتسبات كثيرة وتقدم في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

نجاح برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 تحقق، بفضل الله، ثم بفضل الحماس الكبير من القيادة، والمتابعة الدائبة من ولي العهد. ولا ننسى هنا بنات وأبناء الوطن، الذين أفضى حماسهم إلى تحقيق المستهدفات بإيقاع أسرع.