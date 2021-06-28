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ثمة جملة من المشكلات المحلية، التي تشهدها ساحة الكتابة الصحافية المحلية مهنياً، التي تحولت إلى تشويه للواقع السياسي، بل إقصاء للرأي الآخر والمغاير مقابل شيوع ظاهرة هذيان بعض الأقلام الموهومة بالصواب وحصافة الرأي والتعبير.

بلا شك أن للجميع حق التعبير عن الرأي حتى لو كان متواضعاً بفكرته والتحليل أو شاذاً، ولكن هذا لا يبرر إقصاء وحرمان الرأي المغاير والآخر من التعبير والنشر والرد.

يتناول البعض الشأن السياسي والبرلماني بالجزم القاطع على صحة ما ذهب إليه قلمه من رأي متوهم، داعياً أو متمنياً، سيان، إلى التمسك بصورة من نسج خيال واهم بالمصدة السياسية، وهو نتيجة ركام من الأوهام والمواقف الفردية الهزيلة.

تكمن المشكلة في علم مسبق لدى من تبنى رؤية ضيقة وضحلة، بأن التعليق مقصور على أطراف موالية لذات الرأي، بينما الأطراف الأخرى من كتاب لا يملكون حق إبداء الرأي الآخر والتعليق على التسطيح للشأن السياسي المحتدم حالياً لأسباب شتى غير قابلة للبس والتأويل.

إننا أمام ظاهرة نشوء نزهة الأوهام، التي يصاب فيها البعض نتيجة صناعة عدد القراء، التي يصلها الكاتب بسرعة نافثة، إذا ما كان له صحبة مع المتحكم بالنشر، وعلاقة مع محيط لا يختلف في ظاهره وباطنه عن رأي منجرف لوهم المصدة السياسية الأخيرة.

إننا فعلاً أمام اجتياح ظاهرة خطرة مهنياً وفكرياً، حين تتوغل الأوهام في أدمغة وفي مسار الكتابة الصحافية المحلية، تجاه تحديات سياسية وتعقيدات غير مسبوقة دستورياً ولائحياً في مجلس الأمة.

ثمة حرمان شديد للرأي الآخر الذي ينتسب إلى ناصية الأكثرية النيابية الحالية، وليس الأقلية البرلمانية الهشة شعبياً وسياسياً، وهو ما يرجح كفة المتنفذين إعلامياً في السيطرة على النشر وتوجيه الرأي العام بشكل انتقائي وعبثي.

وثمة أمر آخر أكثر إيلاماً يقع علينا ككتاب بالسكوت على تمادي من يتوهم ببلوغ قمة البلاغة في التفكير والحصافة بالتعبير عن الشعب ومصالح الدولة، والتسويق لافتراءات وافتعال الشكوك في أداء ونوايا كتلة الأغلبية النيابية ذات المنهج الإصلاحي.

لا أتفق مع جميع آراء ومواقف الأكثرية النيابية، ولكني بالتأكيد ضد التكسب الانتخابي والطرح النيابي الشعبوي من الأقلية النيابية، الذين باركوا التحصين غير المسبوق لاستجواب دستوري مستحق لرئيس الحكومة.

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تهانينا للإدارة الحكومية على ابتداع التصويت في جلسة الميزانيات الأخيرة وقوفاً، بعد مسرحية عدم حضور الجلسات العادية للمجلس بحجة «الأعراف البرلمانية» للمقاعد الحكومية الأمامية، بينما احتفت وقوفاً بإقرار الميزانيات وتقويض الرقابة البرلمانية الدستورية!